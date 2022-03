Une suspicion de braconnage de poissons à l'eau de javel près de la Ferté-Bernard

Des pêcheurs sarthois ont retrouvé dans un cours d'eau près de la Ferté-Bernard des cadavres de poissons et une odeur de chlore. L'association pour la pêche et la protection du milieu aquatique suspecte du braconnage à l'eau de javel.

Des pêcheurs sarthois qui venaient chercher des truites n'ont trouvé que des poissons morts. Ils ont fait cette découverte ce samedi 19 mars dans le ruisseau de Montreteaux, entre la Ferté-Bernard et Saint-Aubin-des-Coudrais à l'ouest. L'association locale pour la pêche et la protection du milieu aquatique a été alertée : du fait d'une forte odeur de chlore, elle suspecte un braconnage à l'eau de javel.

"C'est une méthode qui est connue, mais pas fréquente, c'est la première fois que je peux le constater dans notre domaine de gestion", explique Fabien Goutard, son président. "Les molécules d'eau de javel se fixe sur les branchies des poissons, donc ils sont juste asphyxiés, mais reste propre à la consommation." Ils sont ensuite récupérés à l'épuisette. Selon lui, ces pratiques étaient plus courantes il y a une dizaine d'années, notamment dans des ruisseaux en montagne.

"Toute la chaîne alimentaire est morte"

Les résultats sont en tout cas dévastateurs pour la biodiversité de ce cours d'eau. "Toute la faune aquatique est morte, ça va des poissons jusqu'aux invertébrés, c'est toute la chaîne alimentaire", poursuit ce pêcheur. "Le milieu est stérile, il faudra plusieurs années pour que le cours d'eau se remette de cette pollution." Son association a justement la charge de la protection de ces milieux et y mène des actions de préservation des différentes populations de poissons.

"On a investi pas mal de temps et d'argent dans ce cours d'eau avec de la restauration ou des aménagements en faveur du milieu aquatique", lâche Fabien Goutard. "Des efforts réduits à néant, il y a un sentiment de colère et de dégoût. Ce n'est pas comme quelqu'un qui pêcherait une truite de plus ou sans carte de pêche, c'est bien pire." Il a également contacté l'office français de la biodiversité, le gendarme des atteintes à l'environnement, qui a ouvert une enquête pour pollution de l'eau.