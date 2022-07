Une suspicion de pollution aux hydrocarbures dans le golfe de Fos : la pêche est interdite

Le préfet des Bouches-du-Rhône et le préfet maritime de la Méditerranée alertent ce mardi sur une possible pollution aux hydrocarbures constatée dans le golfe de Fos sur plusieurs kilomètres.

Ce sont des pêcheurs qui ont informé les autorités il y a plusieurs jours, alertés par des signes suspects sur les poissons remontés dans leurs filets, notamment une odeur caractéristique d'une pollution aux hydrocarbures. Il pourrait s'agir d'une pollution au fioul, plus dense et plus lourd que le gasoil, et qui a tendance à descendre au fond de l'eau et non pas à dériver. Pour le confirmer, il faudra des analyses.

Des équipes spécialisées dans l'investigation sous-marine ont donc également été mobilisées "afin de localiser cette éventuelle pollution qui pourrait se trouver sur le fond de la mer", précisent les préfectures dans un communiqué. Un navire affrété par la Marine nationale (le bâtiment de soutien et d'assistance affrété Jason) a ainsi appareillé de Toulon ce mardi pour se rendre sur place.

En attendant les résultats des analyses, le chalutage, la dragage et la plongée sont interdits dans les limites du grand port maritime de Marseille et pour la partie du golfe de Fos située en mer.

La zone concernée par l'interdiction - Préfecture maritime de la Méditerranée

En dehors de cette zone interdite, il est demandé aux pêcheurs de signaler aux autorités toute trace de pollution à laquelle ils pourraient être conforntés et de ne pas consommer ou commercialiser le produit de la pêche concernée. Les pêcheurs peuvent se signaler à cette adresse : ddtm-crise@bouches-du-rhone.gouv.fr