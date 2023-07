Une tortue pond à l'île de Porquerolles, un évènement rarissime

Ce samedi matin très tôt, les agents de l'entreprise de nettoyage des plages de l'île de Porquerolles (Var) ont fait une découverte exceptionnelle : des traces de tortues !

Il s'agit d'une tortue de l'espèce Caouanne. La ponte en mer Méditerranée est extrêmement rare. - Association Marineland

Très vite, des experts du Réseau Tortues Marines de Méditerranée Française (RTMMF) et de l'association Marineland se sont rendus sur place pour confirmer qu'il s'agissait bien d'une trace de tortue de l'espèce Caouanne et qu'il y avait un nid avec des œufs.

Une période d'incubation de 55 jours

Le phénomène est rarissime : seulement une ou deux pontes par an en Méditerranée. Les agents du Parc national de Port-Cros assureront la surveillance régulière du lieu de ponte jour et nuit, avec le soutien de la police municipale de Hyères et des panneaux d'information ont été affichés sur le site.

Il faudra attendre mi-septembre pour espérer voir l'éclosion des bébés tortues !