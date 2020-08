Une trentaine d'hectares partis en fumée ce matin en Corse

Alors que la sécheresse est très importante et que le vent souffle, déjà une trentaine d'hectares ont brûlé ce jeudi matin en Balagne, dans la région de Montegrossu.

Plusieurs foyers ont démarré vers 6 heures ce jeudi matin en Balagne. Deux d'entre eux ont été rapidement maîtrisés à Pigna et Lavatoghju, ils n'ont parcouru que de 2000 à 5000 mètres-carrés. Mais un troisième incendie inquiète les autorités, celui du Col de Salvi, sur la commune de Montegrossu. Plus d'une trentaine d'hectares de maquis et de chênes ont déjà brûlé. Le feu est attisé par un vent qui souffle à une cinquantaine de kilomètres-heure. Une forte sécheresse règne dans cette micro-région de Corse, où il n'a pas plu depuis des semaines.

D'importants moyens terrestres et aériens ont été immédiatement mobilisés. Un hélicoptère Puma et trois Canadairs luttent contre les flammes, le gros porteur Dash était attendu en fin de matinée, pour appuyer les 180 personnels au sol.

Aucune habitation n'est menacée pour l'instant. Tout l'enjeu, pour les secours, est d'éviter le passage de l'incendie au delà de la route de Catteri, afin que les flammes ne redescendent pas vers les villages de Lavatoghju et Avapessa.

Tous les massifs forestiers avaient été fermés dès hier soir, pour la journée, par les autorités en raison du risque incendie exceptionnel : les massifs forestiers du Verghellu, Manganellu, de Tartagine, du Fangu et de Bonifatu, ainsi que la totalité du territoire des Agriate.