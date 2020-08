Une trentaine de cigognes en pleine migration font une pause à Chaux dans le Territoire de Belfort

Une trentaine de cigognes se promènent dans le champs le long de la route départementale 465 entre Chaux et Giromagny dans le Nord du Territoire de Belfort. Elles sont arrivées à la fin du mois de juillet. Jacky Chipaux, le maire de Chaux, observe avec plaisir ces visiteuses de passage. "Elles viennent principalement à la saison des foins. Elle suivent le paysan qui coupe l'herbe, elles repèrent les petits rongeurs et puis elles font un pique-nique", explique l'édile, passionné par les animaux.

C'est magnifique de les voir voler en groupe, c'est beau" - Jacky Chipaux, maire de Chaux

Les cigognes surveillent les agriculteurs qui fauchent le pré © Radio France - Mado Oblin

A l'image de ce qui a été fait à Allenjoie dans le Doubs, il serait prêt à leur faire construire un logement : un mât de nidification, qui permettrait aux oiseaux blancs de fabriquer un nid et d'élever leurs petits. "C'est mon souhait secret, confie le maire, je n'en ai pas encore parlé au Conseil municipal."

Farouches, elles ne se laissent pas approcher © Radio France - Mado Oblin

En pleine période de migration postnuptiale

Après avoir fait leurs petits en Europe de l'Ouest ou du Nord, c'est-à-dire en France, en Allemagne et en Suède, ces cigognes sont en partance pour l’Espagne et l’Afrique du Nord.

Les oiseaux blancs rejoindront la péninsule ibérique ou le Nord de l'Afrique au plus tard cet automne © Radio France - Mado Oblin

Selon Jean-Michel Gatefais, ornithologue de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) dans le Territoire de Belfort, il est de plus en plus commun d'observer des groupes comportant de nombreux oiseaux : "la population des cigognes blanches augmente en Europe de l'Ouest. C'est une bonne nouvelle, car il y a 30 ans, l'espèce était encore en danger. Aujourd'hui, elle est en préoccupation mineure."

De plus en plus de cigognes nichent dans le département, en 2019 on comptait 25 couples dans le Territoire de Belfort, cette année, il y en a eu huit de plus, soit 33. Les oiseaux reviennent aussi dans le Doubs, à Allenjoie, deux cigogneaux sont nés dans le village en juillet. Une naissance historique selon la LPO.

La LPO invite les personnes ayant vu des cigognes à signaler leur présence, en donnant le lieu, le nombre d'oiseaux et le jour où ils ont été observés par message sur la page Facebook de la LPO de Franche-Comté ou en s'inscrivant sur le site de la ligue.