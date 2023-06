Une tribune appelle Alain Gest à "se réveiller" sur les sujets environnementaux

"Wake up Alain !" ou "Réveillez-vous Alain !" C'est le titre d'une tribune publiée ce lundi 5 juin, journée mondiale de l'environnement, à l'intention d'Alain Gest, le président d'Amiens Métropole. Une dizaine de collectifs samariens, qui s'opposent à des projets de construction notamment sur des terres agricoles, en sont signataires : "Crise environnementale, il faut agir aussi au niveau local", peut-on lire en sous-titre. Parmi les signataires : le collectif PATAT, qui s'oppose à la zone d'aménagement concerté (ZAC) Boréalia 2 dans le sud-ouest d'Amiens, ou encore la Denise Verte, en lutte contre la construction d'un immeuble d'habitation près du Marais des Boeufs, à Camon. Cette tribune va dès ce lundi être convertie en pétition, qui pourra être signée par les citoyens.

"On souhaite une ouverture et une remise en cause d'Alain Gest"

A l'origine de cette tribune, le conseil de la Métropole du mois de mai, durant lequel Alain Gest a répondu à une question sur le projet en cours de la ZAC Boréalia 2, dans le sud-ouest d'Amiens. "Croyez-vous vraiment que l'évolution du climat international - parce que le climat ne s'arrête pas autour de Boréalia et d'Amiens Métropole - va véritablement évoluer le jour où on accueillera une ou plusieurs entreprises ? Ca n'est pas sérieux !" a répondu le président de la Métropole alors qu'il était interpellé sur la ZAC Boréalia. "Alain Gest explique que se préoccuper de la faune et de la flore à Boréalia c'est une fantaisie, estime Jean-François Dubost, membre du collectif PATAT, opposé à la ZAC Boréalia 2. Mais alors que la biodiversité s'effondre, qu'une espèce d'oiseau sur trois est en voie de disparition en France, est-ce qu'on peut encore parler de fantaisie et faire comme si de rien n'était ? Comme si on était enfermé dans sa tour de béton et que finalement penser que le modèle qu'on promeut depuis 50 ans est encore bon ? On souhaiterait que ce responsable politique se mette dans une position d'ouverture et de remise en cause, car il porte des projets dépassés", poursuit Jean-François Dubost.

"A-t-on certitude que les entreprises de la ZAC feraient baisser le chômage ?"

Dans leur tribune, les signataires précisent par ailleurs : "Le Conseil métropolitain a confirmé que l'argument de la création d'emplois est le premier à être brandi pour justifier l'artificialisation des sols et dénigrer celles et ceux qui s'y opposent." "Alain Gest dit que sa seule boussole, c'est celle de l'emploi et qu'on sera responsables si le recours [devant le tribunal administratif d'Amiens] qu'on a déposé devait faire annuler le dossier, reprend Jean-François Dubost. Personne n'est évidemment contre fournir des emplois ; mais il faut tenir compte de la question de l'environnement. C'est pas juste 'Il y a des terres agricoles disponibles, on va les utiliser pour créer de l'emploi'.", détaille le membre de PATAT.

La Métropole indique pouvoir créer 2.500 emplois avec cette ZAC Boréalia 2 : "Mais le vice-président de la Métropole au développement économique m'a dit qu'en fait, ils n'ont aucune idée du nombre d'emplois qu'il est possible de créer. On voit aussi des projets d'usine vertes qui veulent s'implanter, mais sans certitude. Et puis a-t-on la certitude que ces entreprises vont faire baisser le chômage dans Amiens et sa Métropole ?" conclut Jean-François Dubost.

Invité de France Bleu Picardie ce lundi 5 juin, le président d'Amiens Métropole Alain Gest sera invité à réagir à cette tribune, mais aussi à répondre sur d'autres projets en cours dans la Métropole.

Une audience devant la justice administrative attendue

Sur ce projet ZAC Boréalia 2, lancé en mars 2021, un recours a été déposé par le collectif PATAT. "Il y a encore beaucoup d'étapes avant l'aboutissement du projet : il y a une question autour du plan local d'urbanisme, qui fait l'objet de révisions, des dossiers sur l'eau, une autorisation environnementale doit être délivrée par l'Etat, détaille Jean-François Dubost. Nous avons déposé un recours [...] : nous attendons une date d'audience au tribunal administratif d'Amiens".