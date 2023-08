Une troisième meute de loups identifiée près de Jougne dans le Haut-Doubs

C'est un cliché qui vient confirmer l'installation d'une nouvelle meute de loups dans le Doubs. Un louveteau a été pris en photo dans le secteur de Jougne, jeudi 17 août. Cette image apporte donc une preuve de reproduction de l'animal sur la zone jusqu'ici non répertoriée comme Zones de présence permanente (ZPP).

L'animal a été identifié grâce au dispositif estival d'observation par piégeage photographique, un suivi réalisé par le réseau national loup-lynx , piloté par l 'Office français de la biodiversité (OFB). Depuis 2018, un suivi spécifique des ZPP du loup est mis en place dans le département du Doubs, sur une zone partagée avec le département du Jura et le canton de Vaud, en Suisse. Une troisième meute de loups est bien présente dans le département, en plus des ZPP de l'animal du Marchairuz et de Risoux.

Quatre loups identifiés dans le secteur

Les habitants du secteur ont appris la nouvelle, certains sont inquiets de la présence de l'animal car ils ont peur de tomber nez à nez avec le canidé, comme Françoise : "Je n'ai jamais eu l'occasion d'en croiser, mais ma fille qui va voir des couchers ou des levers de soleil a eu très peu il y a six mois. Moi si j'en croisais un, je ne serais pas très rassurée." Emmanuel habite à Jougne, il fait souvent des balades en forêts dans les environs, la présence du loup ne lui a jamais fait peur : "Les animaux ont autant le droit d'être dans la forêt, comme nous lorsque nous allons nous promener. Il faut aussi les respecter. Moi, je ne vois pas où est le problème."

La présence d'une troisième meute était suspectée par l'OFB dans le secteur de Jougne dès cet hiver, après le recensement de deux mâles et une femelle. Le réseau loup-lynx était particulièrement alerte cet été pour rechercher des indices de reproduction dans la zone. C'est maintenant confirmé. "Une troisième ZPP sera donc officiellement instituée dans le département du Doubs d’ici la fin de l’été" explique la préfecture dans un communiqué.