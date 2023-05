Une "usine sous nos pieds" ? Des chercheurs découvrent de l'hydrogène naturel dans des sous-sols de Moselle

Nous avons peut-être, sous nos pieds, une immense réserve d'énergie d'avenir. Des chercheurs lorrains viennent de trouver de l'hydrogène naturel, en grande quantité, dans les sous-sols du bassin minier, autour de Folschviller, a annoncé la Française de l'énergie (FDE) , le 15 mai dernier. Ces forages sont menés dans le cadre du projet Regalor , lancé en 2018 par des scientifiques de l'Université de Lorraine et du CNRS, et accompagnés par la FDE, plus de 40 ans après la fermeture de la mine de charbon de Folschviller.

À l'origine, ce projet de recherches devait étudier le gaz de couche en sous-sol, issu de la dégradation des couches de charbon. Aussi appelé "grisou", il fut l'une des pires angoisses des mineurs mosellans à cause des explosions accidentelles qu'il provoquait. Pour le quantifier, les chercheurs lorrains utilisent une technologie qui mesure in situ, en sous-sol, sans avoir à remonter les sondes. Cette technique n'avait jamais été utilisée aussi profondément dans le reste du monde.

"Au départ, on s'est dit que c'était normal"

En fin d'année 2022, les chercheurs découvrent une petite quantité d'hydrogène à 600 mètres de profondeur. "Au départ, on s'est dit que c'était normal parce qu'on en trouve assez souvent dans les forages", explique Jacques Pironon, géologue au CNRS, et co-directeur de recherche sur ce projet Regalor avec son collègue Philippe de Donato. "Mais ensuite, on a été très surpris. Plus on a descendu l'outil, plus la concentration en hydrogène augmentait." À 1.093 mètres de profondeur, la concentration mesurée est de 15% d'hydrogène.

L'hypothèse avancée par les scientifiques pour expliquer cette découverte réside dans la présence de minéraux de fer dans les couches profondes. Lors de sa réaction avec de l'eau, le minéral dissocie la molécule d'eau en produisant de l'hydrogène. "En plus, ce minéral est assez caractéristique des sous-sols lorrains", indique Jacques Pironon. "Donc on aurait une production en continu, quelque part c'est une usine à hydrogène sous nos pieds."

Un permis d'exploration sur 2.250 kilomètres carrés

Mais pour confirmer ces hypothèses, d'autres forages plus profonds vont devoir être réalisés dans la région. De son côté, l'entreprise la Française de l'énergie, qui produit toutes sortes d'énergies, a déjà annoncé avoir déposé un permis d'exploration sur le site, étendu sur 2.254 kilomètres carrés entre la Moselle et la Meurthe-et-Moselle. L'entreprise mosellane se tient prête à produire cet hydrogène "blanc" en continu, sans rejeter le moindre gramme de CO2 dans l'air, contrairement à l'hydrogène "vert", qui est fabriqué artificiellement.

D'autres régions, comme les Hauts-de-France, ont contacté les chercheurs pour qu'ils viennent analyser leur sol avec cette technologie de mesure en sous-sol, brevetée au niveau européen. Seule ombre au tableau : aucune technologie ne permet pour l'instant de séparer l'hydrogène des autres gaz à plus de 1.000 mètres de profondeur. L'exploitation du gaz ne pourra donc se faire avant d'avoir atteint la source de production naturelle la plus profonde, ce qui risque de prendre du temps.