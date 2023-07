"Une version XXL de nos feux" : le témoignage des deux pompiers de Charente-Maritime de retour du Canada

Depuis quelques jours, la barre des 10 millions d'hectares brûlés a été franchie au Canada, l'équivalent de la superficie du Portugal. Des pompiers français formés pour combattre les feux de forêts ont été envoyés pour prêter main forte aux secours sur place. Parmi eux, l'adjudant-chef Rémi Lalay de la caserne de La Rochelle-Mireuil et Julien Ruis, sapeur première-classe à Châtelaillon-Plage. Partis durant trois semaines au mois de juin vers la province de Québec, les deux pompiers de Charente-Maritime ont partagé il y a quelques jours leur expérience.

ⓘ Publicité

Le sapeur première classe Julien Ruis (debout au premier plan, à gauche) a été envoyé dans la province de Québec avec d'autres forces françaises. - SOPFEU

Déployés l'an passé sur les graves incendies en Gironde, ils ont cette fois été projetés sur un feu de 25 000 hectares. "Le Canada est un pays extrêmement vaste, il n'y a pas forcément de voie d'accès au feu. L'incendie peut parfois être à 10 heures de route du point de rassemblement", explique l'adjudant-chef Rémi Lalay. D'où la nécessité d'utiliser des moyens aériens en priorité, quand les pompiers français sont habitués aux interventions au sol.

Les pompiers ont collaboré avec leurs homologues canadiens de la SOPFEU, une entreprise privée uniquement en charge des feux de forêts. "Il a fallu qu'on se mette au pas de leur fonctionnement, apprendre à travailler à la canadienne", souligne le sapeur première-classe Julien Ruis. Dans les particularités de ce nouveau quotidien, Rémi Lalay évoque le fait que "les Canadiens ne travaillent pas la nuit, pour des raisons de sécurité. Sortir des bois à 18h alors qu'en France c'est presque le moment où le travail commence, on avait un peu de mal à comprendre. Mais le premier hôpital est parfois à 8 heures, donc s'il arrive une bricole, ça peut vite tourner à la catastrophe."

Les pompiers français ont fait face à un gigantesque feu d'une ampleur de 25 000 hectares. - SOPFEU

D'autant que les feux sont d'une violence rare du fait de la végétation, du relief, et des effets du vent thermique. "Quand il se levait, on avait des reprises de feu d'ampleur. La plus grosse a dépassé 2000 hectares en deux heures. C'était une version XXL de nos feux", décrit le pompier rochelais.

Au Canada, les incendies font l'objet d'une sélection par un officier : "Si le feu ne représente pas de valeur financière, qu'il ne menace pas de communautés, il ne sera pas traité. Il s'éteindra l'hiver, à la tombée des neiges", ajoute l'adjudant-chef Lalay. Les deux Charentais-maritime ont notamment du protéger les lignes de trappe et les habitations d'une réserve amérindienne.

Autre changement, les espèces qui peuplent les forêts canadiennes. Des loups, des orignaux (élans d'Amérique du Nord) et même des ours noirs. Sans oublier "la petite bête qui mange la grosse" comme la décrit Julien Ruis : la mouche noire ! "On s'est fait envahir de piqûres ! se rappelle Rémi Lalay. Les Canadiens ne vont d'ailleurs pas trop dans les bois à cette période-là, mais on ne pouvait pas le savoir !"