Une ville azuréenne récompensée pour sa cantine bio

Premier adjoint à la mairie de Mouans-Sartoux, Gilles Pérole était ce jeudi matin invité de France Bleu Azur, dans "Une Maire, Une Info". L'élu est également préposé à la restauration scolaire à l'AMF (Association des Maires de France).

100% bio, mais pas plus cher : comment ?

"La cantine est 100% bio depuis 10 ans, à la fois pour la santé des enfants et le bien-être de l'environnement" rappelle Gilles Pérole. "L'approvisionnement est à 80% régional. Les légumes eux sont entièrement cultivés à Mouans-Sartoux. C'est ça qui nous permet de ne pas augmenter les prix actuellement."

Pourtant, les aliments certifiés bios sont plus chers, mais comment ne pas répercuter le prix aux parents ? "Nous avons réussi à ne pas augmenter notre budget d'achat alimentation, en diminuant par exemple de 80% le gaspillage alimentaire, et en servant 50% de repas à base de protéines végétales et d'œufs, et le reste à base de viande et de poissons" répond l'élu. "En cherchant des économies vertueuses pour la santé et l'environnement, nous avons réussi à manger 100% bio sans dépenser plus."

La chasse au gaspillage passe notamment par un savant travail sur les quantités cuisinées, adaptées à l'appétit de chaque enfant. Les déchets des cantines sont pesés tous les jours, pour être sûrs de ne pas gaspiller.