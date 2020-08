Surconsommation d'eau potable : une vingtaine de communes du Sud des Landes touchées par des restrictions

La consommation d'eau potable va être restreinte dans une vingtaine de communes du sud des Lande, dans l'intérieur des terres. Des mesures qui ne sont pas imposées par une situation de sécheresse mais pas une forte hausse de la consommation d'eau potable. Des consommations record ont, en effet, été enregistrées ces derniers jours tandis que le principal forage du syndicat est hors-service.

Interdiction d'arroser sa pelouse, de laver sa voiture ou de remplir sa piscine

Un arrêté préfectoral doit être pris dans les tous prochains jours pour imposer des restrictions d’usage d’eau potable aux habitants de 25 des 30 communes d’EMMA, le syndicat mixte Eaux Marensin Maremnnes-Adour. Nous sommes dans le Sud des Landes, à l’intérieur des terres. Les élus demandent, dès à présent, de ne plus arroser son jardin, laver sa voiture et remplir sa piscine avec l’eau du robinet. Le nettoyage de la voirie, des trottoirs et des terrasses est également suspendu.

Surconsommation estivale et forage endommagé

Le secteur ne connait pas de situation de sécheresse mais la production d’eau est limitée depuis la mise hors service du principal forage du Siemma l’hiver dernier.

Parallèlement, le syndicat enregistre une consommation record par rapport aux été précédent : 14 000 mètres-cubes d'eau potable consommée quotidiennement contre 13 000 au maximum lors de pointes enregistrées les étés précédents.

Cette hausse record s’explique par une augmentation de la fréquentation touristique par rapport aux années précédentes mais aussi par la hausse régulière de la démographie dans cette région des Landes. « On est en période estivale, je pense qu’il y a sans doute des gens qui sont allés sur de la location à l’intérieur des terres. On alimente aussi deux campings, ceux de Tosse et Saubion. Mais la démographie a également augmenté avec beaucoup de nouvelles constructions. Les gens sont plus nombreux sur notre territoire et consomment donc plus d’eau. » constate Frédéric Pomarez, le directeur du syndicat EMMA.

Deux forages de substitution

Le forage d’Orist a, en effet, été victime d’un effondrement de terrain, une doline en langage technique. Il produisait 250 m³/h. Deux forages ont été mis en exploitation pour le remplacer mais ils sont moins productifs : 140 à 170 m³/h soit 100 de moins que celui d'Orist.

Les communes concernées par les restrictions d’eau potable

Angoumé

Bélus

Biarrotte

Biaudos

Josse

Orist

Orthevielle

Orx,

Pey

Port de Lanne

Rivière-Saas-et-Gourby

Saint-André-de-Seignanx

Saint-Barthélémy

Saint-Etienne-d'Orthe

Saint-Geours-de-Maremne

Saint-Jean-de-Marsacq

Saint-Laurent-de-Gosse

Saint-Lon-les-Mines

Saint-Martin-de-Hinx

Saint-Vincent-de-Tyrosse,

Sainte-Marie-de-Gosse

Saubion, Saubrigues

Saubusse

Siest

Il est important de préciser que les communes du littoral, membres du syndicat EMMA, ne sont pas concernées par ces mesures de restriction de l'usage d'eau potable. Azur, Messange,Moliets-et-Maa, Soustons et Vieux-Boucau, ne sont pas alimentées par le forage d'Orist.