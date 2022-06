Une vingtaine de manifestants devant le magasin Ikea de Nice contre la bétonisation des terres fertiles

"Non à plus de béton !" voilà le mot d'ordre du collectif "Plus jamais ça 06", ce samedi matin devant le tout nouveau magasin Ikea de Nice Saint Isidore. Une vingtaine de manifestants étaient présents à l'entrée du magasin pour protester contre la bétonisation des terres fertiles, notamment celles de la plaine du Var où se trouve le nouvel Ikea.

"Pour cet Ikea, il est trop tard, mais c'est un symbole : il est construit sur des terres fertiles. Dans les Alpes-Maritimes aujourd'hui, on importe 98% des produits, pour se nourrir. Alors qu'ici, il reste des terres fertiles où les paysans pourraient cultiver, mais la municipalité préfère bétonner. Ce n'est pas une éco-vallée au sens écologique que nous avons ici mais au sens économique. Quand il n'y aura plus rien à manger, ce n'est pas Ikea qui va nous nourrir", explique Geneviève Legay représentante de l'ONG Attac dans le collectif. "Plus jamais ça 06" regroupe également entre autres les associations Alternatiba, Greenpeace, ANV-COP 21, XR, ou encore les syndicats FSU, CGT, Sud Solidaire et la Confédération paysanne.

"Ici c'était le grenier des Alpes-Maritimes. Quand je me suis installée en 1967, c'était des champs de blettes et des maraîchages à perte de vue", se souvient Geneviève Legay.

Engagement écologique mais aussi social

L'objectif du rassemblement de ce samedi c'est donc de sensibiliser les citoyens, en leur rappelant que s'il est trop tard pour Ikea, le collectif mène d'autres batailles. Ils 'oppose par exemple à la création d'une pénétrante à Golfe Juan. Elle serait construite sur des terres fertiles. Une pétition est d'ailleurs en ligne.

Une lutte écologique qui se double d'une lutte sociale : "On a souvent dénoncé les conditions de travail des employés d'Ikea, partout dans le monde" explique Florence Ciaravola, représentante CGT. "La direction surveille ses employés, les clients, c'est un problème."

"_C'est tout un modèle de société qu'on questionne_. On importe des produits qui viennent d'ailleurs alors qu'on pourrait cultiver ici des produits locaux et bio pour la cantine de la ville. La consommation et la bétonisation, ce n'est pas la société que l'on veut. C'est l'ancien monde, nous on veut un autre monde."