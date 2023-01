Une vingtaine de militants manifestent contre un projet immobilier de 85 logements à Dijon

Les militants ont interpellé les passants pour les sensibiliser à leur cause.

"Non au béton !" C'était le slogan de la vingtaine de militants du collectif "Sauvons les berges du Suzon" rassemblés ce samedi 14 janvier 2023 sur la place François Rude à Dijon. Les manifestants s'opposent au projet immobilier "Venise 2". Le projet devrait s'implanter, en partie, sur un site vendu fin juin 2022 par la Ville. Il prévoit la construction de 85 logements entre la route d'Ahuy et la rue de Bruges, dans le nord de la ville, sur trois hectares. La crainte principale du collectif est de voir disparaître les animaux et les insectes qui vivent sur le site.

La biodiversité en danger

Ce qui est surtout reproché par les militants, c'est que ce projet aurait un impact fort sur la biodiversité des lieux. "Actuellement, on recense 58 espèces de papillons et 66 espèces d'oiseaux qui vivent et se reproduisent sur ce site, détaille Mathilde Mouchet, membre du collectif. C'est tout simplement ces vies-là qui sont en danger."

Les militants ont brandi des pancartes représentant différentes espèces qui vivent sur le site et qui sont, selon eux, en danger avec ce projet "Venise 2". © Radio France - Dimitri Morgado

Selon la militante, même si le projet prévoit notamment la mise en place d'une micro-forêt de noyers ou encore la répartition de nichoirs à oiseaux sur le site, le collectif est loin d'être convaincu. "Il faut bien regarder les plans et on voit que malheureusement la ripisylve, qui est la partie boisée qui borde le Suzon, est gravement en danger puisque dans certains plans, il est prévu d'abattre des arbres", s'inquiète Mathilde Mouchet.

Le collectif "Sauvons les berges du Suzon" a pris possession de la statue de la place François Rude à Dijon pour interpeller les passants. © Radio France - Dimitri Morgado

Les riverains oubliés

Autre point qui crispe les habitants du quartier, ils estiment ne pas avoir été consulté pour ce projet. "Cela s'est fait sans concertation avec les habitants, assure Mathilde Mouchet. Il s'agit en plus d'un îlot de fraîcheur naturel dans ce dans ce quartier de Dijon nord qui est déjà très dense." Ce rassemblement avait donc pour objectif d'interpeler la population et de leur faire signer une pétition pour réclamer l'arrêt du projet.

Le collectif veut aussi faire réagir le maire de Dijon, François Rebsamen. Ils lui demandent de ne pas délivrer de permis de construire. En attendant, plusieurs associations de défense de l'environnement ont saisi le tribunal administratif en décembre dernier pour tenter d'annuler la délibération du Conseil Municipal en juin 2022 qui a attribué une partie de ce terrain à un promoteur privé.