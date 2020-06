Une Vosgienne en route vers l'Arctique pour sensibiliser au changement climatique

Le voilier et l'équipage sont prêts pour le grand départ. Sophie Simonin, originaire de Chantraine, près d'Epinal (Vosges), et ses acolytes de voyage quittent ce mercredi 17 juin Saint-Malo (Ile-et-Vilaine) pour rejoindre l'Arctique à la voile. "On est un peu stressés mais on est super contents d'en être là aujourd'hui, on est vraiment heureux!", s'enthousiasme la jeune navigatrice.

Une web série et un projet pédagogique

L'expédition a notamment pour objectif d'alerter sur le changement climatique. Trois scientifiques à bord installeront quatre stations météo au Groenland. Des prélèvements seront également faits pour analyser la faune marine. Une web série et un projet pédagogique avec des collèges et lycées de Golbey et d'Epinal sont au programme pour sensibiliser à la crise climatique."C'est essentiel pour moi, confie Sophie Simonin. C'est pour montrer qu'on peut faire des actions positives, chaque personne peut être utile à son niveau."

Le voilier de Sophie Simonin et son équipage a déjà été deux fois au pôle nord. - Unu Mondo

L'expédition se veut la plus éco-responsable possible : achats en vrac, panneaux solaires, dessalinisateur pour consommer l'eau de mer et éviter d'utiliser du plastique, l'équipage a pensé à tout. Une centaine d'arbres seront également plantés au Groenland pour compenser l'impact carbone de ce voyage.

Je me suis passionnée pour la voile et j'ai toujours été attachée à l'environnement : ce projet est un aboutissement

Le projet a été monté en seulement une année par la vosgienne et son coéquipier Tobias Carter, rencontré il y a un an lors d'un voyage en bateau-stop. Depuis, Sophie Simonin a créé son association, Unu Mondo. "Il faut une équipe solide, avoue la vosgienne. Mais aussi un voilier adapté et énormément de temps pour trouver des sponsors et des partenaires."

Un défi pour cette ancienne étudiante en école de commerce à Nancy, qui s'est découvert une passion pour la voile en Polynésie, où elle a vécu quelques années avec ses parents, expatriés. "Je me suis passionnée pour la voile et j'ai toujours été attachée à l'environnement, explique Sophie Simonin. C'est un aboutissement ce projet, j'y pensais depuis deux ans."

L'aventure sera à suivre sur les réseaux sociaux. Le retour en France est prévu pour septembre.