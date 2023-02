"Une ZFE non permanente conviendrait mieux aux citoyens ", Christophe Ferrari, président de Grenoble Métropole

Plus que cinq mois avant l'instauration de la ZFE, la zone à faibles émissions, dans 13 communes de la métropole grenobloise. À partir du 1er juillet, les voitures Crit'Air 5 ne pourront plus circuler dans cette zone. Puis ça sera au tour des Crit'Air 4 dans moins de 11 mois et Crit'Air 3 dans moins de deux ans. Un calendrier imposé par la loi climat et résilience mais dont les modalités sont adaptables. La métropole a donc décidé de mener une concertation citoyenne. Le bilan est publié ce jeudi 2 février. Le président de la métropole, Christophe Ferrari est l'invité de France Bleu Isère pour décrypter le sujet.

France Bleu Isère - 83 % des habitants disent ne pas être prêts pour la mise en place de la ZFE. Est-ce que vous maintenez quand même ce calendrier initial avec une mise en place à partir du 1er juillet ?

Christophe Ferrari - Ce n'est pas la métropole qui a décidé du calendrier, c'est l'État. Nous devons l'appliquer, mais avec les conditions nécessaires pour que ce soit pertinent et intelligent. C'est pour cela que nous avons souhaité mener une concertation préalable avec la Commission nationale du débat public pour comprendre quelles allaient être les freins, les complexités mais aussi ce qui va être problématique dans la vie quotidienne des habitants, car c'est un véritable sujet de vie quotidienne. Comment on se déplace, comment on va travailler, comment on amène les enfants aux activités, comment on va faire ses courses ? Tout cela nous a permis de sentir ce que nous pourrons adapter.

Le calendrier n'est pas adaptable. En revanche, d'autres choses peuvent être adaptées. Est-ce que la ZFE est permanente ? Est ce qu'il y a des dérogations ? Lesquelles ? Pour qui ? Et puis ensuite, comment met-on en place un mécanisme d'aide au changement de mobilité ou au changement de véhicule ? Le but, c'est quand même d'améliorer la qualité de l'air puisque nous avons un véritable impact sur la santé. C'est le cas dans une dizaine de métropoles de France.

Question d'auditeur - Marie-Claude - Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place des transports gratuits pour compenser la ZFE et l'impossibilité de rouler avec sa voiture ?

Le SMAG a déjà mis en place plusieurs choses. D'abord, une tarification solidaire pour les revenus les plus faibles et qui va bouger d'ailleurs dans les mois qui viennent pour aller plus loin pour avoir des tarifications particulièrement compétitives et intéressantes. Puis on a aussi mis des éléments de gratuité. Le débat qu'on doit avoir, c'est gratuité versus qualité du service. Vous pouvez très bien avoir la gratuité mais si vous n'avez pas de transports en commun là où vous habitez, ça ne sert à rien. C'est un véritable sujet pour les communes de périphérie au-delà des treize communes concernées par la ZFE et en dehors du périmètre de la métropole.

Donc, le véritable sujet, c'est quelle est la montée en puissance des offres de service public de transport dans la métropole ? Ca concerne le SMAG mais aussi la région puisqu'elle affrète des lignes pour l'interurbain et demain le réseau métropolitain. On ne va pas vers une gratuité généralisée parce qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui de le faire. Vous savez que l'ensemble des réseaux de transport sont dans de grandes difficultés financières à cause de la période Covid. Nous ne sommes pas compensés par l'État sur ces sujets. Donc, il y a vraiment besoin d'abord de soutenir notre offre de transport, peut-être de la modifier pour aller vers plus vers la périphérie et les communes qui ont besoin aujourd'hui d'offres de transports, qui ne sont pas suffisantes. La gratuité peut être un objectif à plus long terme, mais en tout cas dans l'immédiat pour moi c'est un objectif qui n'a pas de sens et ne peut pas être mis en place.

Il y a forte méconnaissance du système car plus d'un Français sur deux ne connaît pas la vignette Crit'Air de son véhicule. Comment vous comptez informer les habitants ?

La vignette Crit'Air, on l'a mise en place à titre expérimental il y a quasiment quatre ou cinq ans dans le territoire métropolitain, notamment pour la gestion des pics de pollution. Pour éviter, je le rappelle, d'avoir l'approche bête et méchante, les véhicules pairs, les véhicules impairs. C'est donc la qualité du véhicule qui fait que vous pouvez circuler ou pas circuler au moment des pics de pollution. Donc je dirais aux auditeurs et aux auditrices que la vignette Crit'Air, c'est comme le sticker d'assurance que vous avez sur votre voiture, c'est comme votre carte grise. Il faut que chacun ait désormais cette habitude car elle va devenir obligatoire de partout. Ce n'est pas que la métropole de Grenoble, c'est dans toutes les métropoles de France.

Question d'auditeur - Roland - Comment allez-vous appliquer cette mesure ? Car la plupart des véhicules autour de moi n'ont pas de vignette Crit'Air sur leur pare-brise. Avez-vous prévu des contrôles ?

Si la ZFE est permanente, les forces de l'ordre pourront vous contrôler mais si vous êtes en ZFE non permanente, il ne pourra pas y avoir de contrôle à l'arrêt en stationnement, ça ne peut être que des contrôles en mouvement organisés par les polices municipales, par la gendarmerie et par la police. Le contrôle qui sera mis en place dans toutes les métropoles, c'est le système de vidéo verbalisation.

L'État nous avait promis sa mise en place en 2022 mais il a ensuite basculué en 2023 et donc maintenant on nous explique que ce sera 2024. Il y aura donc des caméras qui visualiseront votre plaque d'immatriculation et qui contrôleront automatiquement - au travers d'un fichier - si vous avez la bonne vignette Crit'Air. C'est à ce moment-là que les choses s'appliqueront.

Question d'auditeur - Jean-Claude - Les voitures de collection n'ont pas de vignettes Crit'Air. Comment font-elles pour rouler ?

En plus du caractère permanent, on mettra en place des dérogations pour un certain type de véhicule. Les véhicules de collection feront l'objet de dérogation. Vous allez l'inscrire sur un registre avec son immatriculation et vous pourrez circuler tranquillement. Pour les véhicules anciens, il faudra regarder au cas par cas, sur le site internet. Il suffit de rentrer quelques éléments de la carte grise et vous verrez apparaître le numéro de votre vignette Crit'Air.

Vous parlez de ZFE permanente et non-permanente. Il y a plusieurs scénarios à l'étude, pouvez-vous nous les détailler ?

Aujourd'hui il y en a deux. Une ZFE non permanente qui serait mise en place du lundi au vendredi, de 7 heures à 19 heures environ et il n'y aurait pas de ZFE le week-end. Pourquoi il y a cette volonté ? Parce que l'idée c'est de dire que la ZFE ne peut pas devenir une aberration écologique. Vous avez un véhicule et le changer c'est de l'énergie dépensée à construire d'autres voitures. La ZFE ne doit pas être là pour engraisser les carnets de commandes des constructeurs automobiles. On sent bien que, pour le moment, une ZFE non permanente conviendrait mieux aux citoyens.