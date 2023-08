Unité de méthanisation : la mairie de La Roche-Clermault attaquée en justice par le porteur de projet

Elle est censée valoriser les déchets organiques en gaz de ville. Quatre ans après le début du projet, l'unité de méthanisation de La Roche-Clermault, dans le Chinonais, est toujours au point mort. Conséquences de l'opposition de quelques riverains et, surtout, de la municipalité. Mais pour combien de temps encore ? Le porteur de projet, un agriculteur qui souhaite installer ses bâtiments à côté de son exploitation, vient d'attaquer la commune en justice.

ⓘ Publicité

L'objectif de cette procédure est de la contraindre à donner son accord pour les travaux de réseau. La lettre de mise en demeure du tribunal administratif est parvenue sur le bureau du maire, Jérôme Field, mi-août. Or, l'élu, n'entend pas se laisser faire. Même s'il apparaît un peu seul contre tous.

L'élu sous pression

Une pression exercée presque quotidiennement aussi de la part de la communauté de communes, dans laquelle le maire de La Roche-Clermault fait figure de vilain petit canard. Chinon Vienne et Loire y voit là l'opportunité de se passer d'énergies fossiles pour ses infrastructures. "On pourrait être autonome en biogaz, assure Jean-Luc Dupont, le président de l'intercommunalité. Et je rappelle qu'il y a eu une décision favorable du conseil municipal de La Roche-Clermault à l'installation du méthaniseur." Ce à quoi Jérôme Field répond : "C'est faux. Il y a quatre voix pour et quatre voix contre."

Il y a d'abord ce courrier de GRDF en mars pour signer la convention de raccordement. Le maire est le seul à pouvoir le faire, car La Roche-Clermault ne délègue pas sa compétence gaz à un syndicat d'énergie. Ce qui le met, pour l'instant, en position de force. Rebelote un mois plus tard avec une lettre du préfet, au message on ne peut plus clair. "En clair, il me fait comprendre qu'il ne peut pas me contraindre à signer, mais qu'il encourage vivement", explique Jérôme Field.

"C'est très violent d'attaquer une commune en justice"

Cette mise en demeure est donc un épisode dans ce feuilleton qui secoue la petite commune d'un peu plus de 500 habitants. L'élu indique en prendre "acte" mais n'en reste pas moins circonspect. "C'est très violent d'attaquer une commune en justice, ce n'est pas anodin. Et j'ai bien peur que je ne sois le premier maire d'une longue série." Il fait référence à la loi d'accélération des énergies renouvelables . En juin dernier, déjà, il estimait qu'elle pourrait être responsable de la prochaine vague de démissions d'élus. "On va demander aux maires de ficher des terrains susceptibles d'accueillir des projets, mais s'ils n'en déterminent pas, ce sera aux intercommunalités puis aux préfets de choisir. C'est une perte de compétences terrible pour un maire."

Désormais, il a 60 jours pour donner son accord à la réalisation des travaux de réseau. S'il s'y oppose - et c'est le scénario le plus probable -, la justice tranchera dans les 10 mois qui viennent. D'ici là, il va prendre un avocat. Car ce qui le dérange, ce n'est pas l'unité de méthanisation en tant que telle. Mais son emplacement. L'élu aurait préféré une installation sur la zone artisanale et en a fait la proposition au porteur du projet, qui a refusé.

Un recours de riverains

Le maire estime aussi que cela dégraderait de la voirie avec le passage de camions qui viendraient déposer les lisiers et ensilages pour les transformer en biogaz. L'équivalent de 49 tonnes produites chaque jour. Tandis que d'autres poids lourds viendront récupérer le C02, compressé sous forme liquide, pour l'emmener dans des serres d'Avoine dans le but de faire pousser des tomates-cerises.

Un collectif de riverains s'est d'ailleurs constitué pour empêcher l'installation des deux digesteurs de 1.800 m³, craignant notamment des nuisances olfactives. Ils ont déposé un recours, qui a été débouté en première instance. Il est désormais entre les mains du tribunal administratif d'appel de Versailles. Sollicité, l’agriculteur porteur du projet n’a, lui, pas répondu à nos sollicitations.