Université Grenoble Alpes : le Planet-Score présenté aux Journées d'été des écologistes

Dans une des salles du bâtiment Stendhal, à l'université Grenoble Alpes, ce vendredi 26 août, une cinquantaine de personnes s'intéressent au Planet-Score, une nouvelle étiquette inscrite sur certains produits alimentaires pour renseigner leur impact environnemental. Venues aux Journées d'été des écologistes, elles écoutent les explications de Sabine Bonnot, présidente de l'Institut technique de l'agriculture biologique (Itab), et de Claude Gruffat, eurodéputé, pour une conférence intitulée "Attention greenwahsing alimentaire en vue !", animée par Charlotte Lepitre, juriste en environnement.

Un score de A à E

Le Planet-Score, développé par l'Itab, est déjà sur les produits dans nos rayons, sur des œufs, de la viande... Il classe un produit sur une échelle de A à E, et du vert au rouge, selon son impact environnemental.

En 2020, l'Ademe, lançait un appel à projets pour créer un système d'affichage environnemental sur les produits alimentaires.

Capture d'écran de la vidéo de présentation du Planet-Score.

Plus de 160 entreprises l'expérimentent. Des distributeurs comme Carrefour, Auchan, Biocoop font aussi partie de la démarche. "Les enseignes de grande distribution ont besoin de réparer leur image. On les accuse beaucoup d'être vecteur d'une agriculture industrielle dégradante. Ils cherchent des solutions. Je trouve ça plutôt rassurant", estime l'eurodéputé Claude Gruffat.

Planet-Score prend en compte l'utilisation des pesticides

"On est soutenu par beaucoup d'associations", apprécie par ailleurs Sabine Bonnot, présente en visioconférence, notamment WWF, UFC Que Choisir...

Une étiquette de plus oui, mais qui se présente comme "anti-greenwashing". Certains aimeraient qu'elle remplace les autres écolabels. "Ca se veut l'étiquette la plus complète", analyse François Thierry, agriculteur en bio et membre de la commission agricole d'Europe Ecologie Les Verts, qui est venu assister à la présentation. Le Planet-Score prend en compte notamment l'utilisation des pesticides et le bien-être animal.

"Un affichage environnemental enfin sincère", Claude Gruffat

"C'est une très belle innovation pour un affichage environnemental enfin sincère, complète Claude Gruffat, pour apporter une information beaucoup plus complète aux consommateurs sur l'impact environnemental de leur consommation. Je trouve que là, on a fait un pas de plus."

Claude Gruffat, député européen, est venu participer à la conférence sur le Planet-Score aux Journées d'été des écologistes. © Radio France - Camille Granjard

Pour l'instant, l'eurodéputé n'a pas de dates annoncées à l'agenda politique concernant le Planet-Score, qui se déploie petit à petit, en étant présent dans 10 pays européens. L'étiquetage environnemental n'est pour l'instant pas obligatoire.