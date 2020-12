Urgence climatique : les gestes à mettre en place pour vraiment faire bouger les choses

En cette Journée mondiale du climat, il est plus que jamais temps ET nécessaire de nous demander ce que nous pouvons faire à l’échelle individuelle contre le réchauffement climatique. Alors quels sont les gestes qui ont un réel impact ?

C’est un constat malheureusement trop évident : la plupart des gouvernements et des géants de l’économie ne prennent pas assez le problème du réchauffement climatique à bras le corps, tout occupés qu’ils sont par la question du progrès économique et du profit. Pourra-t-on un jour faire rimer écologie et économie ? Bonne nouvelle : face à ce défi nos initiatives personnelles peuvent changer la donne !

Oui, vos initiatives individuelles peuvent changer la donne

Certes, nous sommes déjà nombreux à avoir pris de bons réflexes pour tenter de diminuer notre empreinte carbone, et la crise sanitaire mondiale actuelle a pu jouer un rôle d’accélérateur de prise de conscience. Mais si certains gestes sont devenus évidents comme trier nos déchets ou ne pas laisser le radiateur allumé quand on ouvre la fenêtre, il faut aller encore plus loin pour espérer inverser la tendance. Alors que faire concrètement ?

Pour en parler, Eglantine Éméyé reçoit Cyrielle Hariel, co-auteure d’un Guide de survie climatique dans C’est déjà demain.



Le premier endroit où agir : notre panier de courses

En effet, si nous n’agissons pas en profondeur, il y a de quoi s’inquiéter pour les prochaines générations. Pour passer à la vitesse supérieure, il suffit déjà de changer notre manière de consommer.



À notre propre échelle, nous avons le pouvoir d’agir par un simple achat. Chaque geste est militant.

En premier lieu, boycottons les géants comme Amazon et privilégions les commerces de proximité. Il existe de nombreuses initiatives comme "La Ruche qui dit oui", spécialiste du circuit court ou encore "C’est qui le patron ?" qui pratique une juste rémunération. Pour les fêtes de fin d’année pensez donc aux petits artisans et producteurs, aux libraires de quartier ou aux jouets en bois pour les enfants...



Stop au kérosène pour nos déplacements personnels également ! Privilégions le vélo ou les transports en commun autant que possible et le train plutôt que l’avion surtout sur les courtes distances.



10% de l’économie : un chiffre clé pour tout changer

Enfin, saviez-vous que l’Economie sociale et solidaire (ESS) représentait aujourd’hui en France 10% des emplois ? Ce chiffre est finalement encourageant et nous pouvons tous contribuer à le gonfler ! Il suffit de se dire que chacun de nos gestes qui peuvent sembler des gouttes d’eau peuvent finir par former un océan… mais pas de plastique.