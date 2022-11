Urine dans les rues : y a-t-il trop peu de toilettes publiques à Toulouse ?

Ah, les odeurs d'urine qui vous sautent au nez de bon matin… Vous y avez certainement déjà été confronté si vous habitez à Toulouse : il ne fait pas bon fréquenter certains coins de rue, notamment dans les quartiers festifs, les lendemains de soirée. Alors pourquoi tant de relâchement ? Toulouse manque-t-elle de toilettes publiques ? Certains habitants se posent la question.

Place Saint-Pierre, haut-lieu de la fête... et des odeurs d'urine

Les odeurs d’urine matinales sont un grand classique place Saint-Pierre, un des hauts-lieux de la fête à Toulouse. Lydie y passe tous les jours : « C’est infect. Ça pue énormément__. Regardez, il y a tout le temps de traces d’urine sur les murets. Ça ne donne pas une bonne image de la ville aux touristes. »

Il y a bien une sanisette et un urinoir de part et d'autre de de la place Saint-Pierre. Mais l’urinoir dégage une très forte odeur, même en pleine journée. Alors, une fois le soir venu, avec les fêtards qui défilent, il faut s’armer de courage de volonté pour y aller, selon Martin : « L’urinoir déborde très rapidement avec le monde qu’il y a place Saint-Pierre chaque soir. Et donc, on se retrouve avec de l’urine qui coule sur la chaussée et les pneus des voitures en emmènent un peu partout sur la place. C’est terrible ! »

Mais les odeurs d'urine ne se cantonnent pas à Saint-Pierre : les habitants des quartiers Belfort et Saint-Aubin en savent quelque chose, comme Nathalie sont le fils est scolarisé à l’école Michelet : « Malheureusement, il y a souvent des gens qui urinent près de l’église et au pied de arbre. Ça sent très fort. Il y a un petit square en face de l’école, mais je préfère ne pas y emmener mon fils. »

Un manque de toilettes publiques ?

Alors y a-t-il trop peu de toilettes publiques dans la ville Rose ? La ville compte 62 sanisettes et 8 uri-trottoirs, ces urinoirs de rue qui permettent de produire de l'engrais grâce à la collecte d’urine. Mais en rajouter ne règlera pas le problème pour Emilion Esnault, l'adjoint au maire chargé de la bonne tenue de l'espace public : « Le nombre de toilettes publiques n’est pas la vraie question. Dans les endroits où il y a beaucoup de sanisettes et d’uri-trottoirs, dès qu’on s’éloigne de quelques dizaines de mètres, on constate à nouveau des mictions (action de se vider la vessie, ndlr) dans l’espace public. Le vrai problème, c’est la responsabilité individuelle : on ne peut pas toujours crier au manque de moyens : à chacun d’être respectueux des autres et de l’environnement. »

La vile de Toulouse prévoit d’installer prochainement quatre nouveaux uri-trottoirs en centre-ville. En urinant dans la rue, vous êtes passible d’une amende qui peut aller jusqu’à 450 euros.

Selon le site Toilettes Publiques.com en 2021 Toulouse, quatrième ville de France, se classait douzième des villes de plus de 150.000 habitants pour ce qui est du nombre de toilettes publiques pour 10.000 résidents.