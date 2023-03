Usine de 1200 taurillons : nouvelle mobilisation contre le projet à Coussay-les-Bois dans la Vienne dimanche

Les habitants de Coussay-les-Bois, dans le nord de la Vienne se mobilisent une nouvelle fois contre le projet de ferme-usine de 1.200 taurillons. À l'appel du collectif d'opposants, un rassemblement est prévu dimanche 12 mars 2023, de 11h à 18h, sur le stade de la commune.

Depuis septembre 2022, les travaux de la future ferme-usine ont commencé aux "Patûrelles", juste à côté de Coussay-les-Bois. Les promoteurs du projet (le dirigeant d'une entreprise d'alimentation animale et la société Technique solaire) ont en effet obtenu le permis de construite, après huit années de bataille judiciaire.

Une mise en service à partir de septembre 2023

Pollution de la nappe phréatique, maltraitance animale et accaparement de l'eau : les opposants dénoncent un projet néfaste à l'environnement, symbole d'un modèle agricole productiviste et destructeur du vivant. Michel Favreau, le maire de Coussay-les-Bois, combat le projet depuis la première heure. " Ce sont des bâtiments industriels pour faire du photovoltaïque. Il n'y a pas d'aération. Ce n'est pas adapté pour les animaux. Concernant la méthanisation, le compostage et le fumier, les plans sont totalement flous. C'est dangereux. L'état a donné des autorisations, mais on verra bien ce que ça donnera... "

Les trois bâtiments d'élevage (5000 m2) sont désormais sur pied, et équipés de panneaux photovoltaïques. Mais la seconde phase, c'est-à-dire l'aménagement de l'unité de méthanisation et l'arrivée des taurillons ne se fera qu'à partir du mois de septembre 2023. D'ici là, le chantier a l'obligation de s'arrêter pour ne pas perturber les espèces nicheuses, dans cette zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

"On va se battre différemment, en montrant que les bâtiments ne sont pas adaptés et que les animaux sont dans de mauvaises conditions"- Dominique Brunet, le président de l'Association Aspect

Les opposants au projet comptent bien faire respecter cette obligation d'arrêt des travaux, du 16 mars au 15 septembre. Cette période leur permet de continuer d'organiser la lutte. "Lors de la mise en service, une fois que les bovins et les taurillons entreront dans le bâtiment, il ne sera plus question de permis de construire, mais d'autorisation d'exploiter, donnée par la préfecture. On va se battre différemment, en montrant que les bâtiments ne sont pas adaptés, que les animaux sont dans de mauvaises conditions", décrypte Dominique Brunet, le président de l'Association Aspect (Association de Sauvegarde et de Protection de l'Environnement de Coussay-les-Bois et de sa région Thermale).

Entre 500 et 1.000 personnes sont attendues à Coussay-les-Bois. Toute la journée au stade de la commune, dès 11h, des prises de parole auront lieu de la part de l'association Aspect, mais aussi du collectif Bassines Non Merci, très impliqué dans la lutte contre le projet. Un concert "La Fanfare en Plastic" est également prévu ainsi que des animations diverses, et une manifestation jusqu'au site de la ferme-usine à partir de 14h.