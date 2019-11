Usine Seveso de Saint-Fromond : "l'exercice de sécurité est concluant" selon la préfecture de la Manche

La préfecture de la Manche a organisé un exercice de sécurité à l'usine de produits chimiques KMG à Saint-Fromond. Il a mobilisé une soixantaine de pompiers et une cinquantaine de gendarmes.

Saint-Fromond, France

La préfecture de la Manche a organisé ce jeudi 7 novembre un exercice grandeur nature pour tester le plan particulier d'intervention de l'usine KMG de Saint-Fromond, qui fabrique des produits chimiques pour l'industrie des semi-conducteurs. Elle est classée Seveso seuil haut car elle stocke des produits dangereux et notamment de l'ammoniac.

Les pompiers ont mis en place un rideau d'eau pour "faire retomber le nuage d'ammoniac" puis ont récupéré les eaux censées être polluées et les ont stockées dans un bassin prévu à cet effet sur le site de l'usine. - Sdis 50

Le scénario : Un camion prend feu et provoque une fuite d'ammoniac, gaz irritant qui peut s'avérer mortel à haute dose. Il est 9h11. La préfecture de la Manche active son centre opérationnel et déclenche les sirènes pour avertir la population qui doit rester confinée dans un rayon de 1600 mètres à la ronde. Un quart d'heure plus tard, les premiers pompiers sont sur place.

L'exercice est concluant. Les pompiers ont mis en place un rideau d'eau pour éviter la propagation du nuage d'ammociac et le faire retomber. L'objectif était de contenir les eaux de récupération dans le bassin de 1600 mètres cube que l'entreprise a créé. Ce dispositif a fonctionné, il n'y a pas eu de rejets qui auraient pu contaminer les réseaux d'eau potable, avise le préfet de la Manche, Gérard Gavory

Au total, une soixantaine de pompiers et une cinquantaine de gendarmes ont été mobilisés.

L'usine KMG à Saint-Fromond fabrique des produits chimiques et notamment des acides pour l'industrie des semi-conducteurs. © Radio France - Lucie THUILLET

Le confinement : "ca ne marche pas"

Quant au confinement de la population, là le bilan est plus mitigé, selon le maire de Saint-Fromond, Dominique Quinette :

A partir du moment où on avertit qu'il y a un exercice, ca ne marche pas, excepté à l'école où l"on a réussi à confiner comme il fallait. Pour la population, je suis plus sceptique.

Ce type d'exercice de sécurité grandeur nature est réalisé tous les 3 ans sur le site de Saint-Fromond. Celui-ci était prévu "avant l'incendie dans l'usine Lubrizol à Rouen le 26 septembre dernier, il n'y a de lien de cause à effet", affirme la préfecture de la Manche. En interne, KMG organise 4 exercices de securité par an.