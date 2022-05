Ustaritz : une parcelle de forêt cédée à l'école Louis Dassance, une première en Pays Basque

Ils sont désormais chargés de gérer quatre hectares de forêt à Ustaritz : les enfants de l'école immersive en langue basque Louis Dassance viennent de signer pour le programme "Dans 1.000 communes, la forêt fait école", mené par la Fédération nationale des communes forestières. C'est la première école du Pays Basque, en collaboration avec la mairie d'Ustaritz et l'Office National des Forêts (ONF), à se lancer.

Sensibiliser à la forêt et ses enjeux

Pendant plusieurs années, les classes vont se succéder pour mener les projets de leurs choix sur cette parcelle. "Je veux aider la forêt et enlever tout ce qui la pollue", lance Ibaia, une des élèves. Sa camarade Intza se verrait bien "ramasser des champignons" tout en nettoyant les déchets. _"Être co-gestionnaires d'une parcelle permet aux élèves d'avoir un contact réel avec l'environnement_, estime leur enseignante Amaia Lafitte. Régulièrement dans l'année, on va visiter la parcelle et suivre son évolution selon les saisons pour avoir une connaissance plus pratique et concrète de cet environnement."

Le projet pourra évoluer au fil des années, "selon les désidératas de chaque classe", précise Jean-Michel Serrano, conseiller municipal d'Ustaritz délégué à la forêt et vice-président de la Fédération des communes forestières dans la région. "Les enfants auront des visites avec des intervenants sur la biodiversité, la sécurité avec les pompiers, ou encore avec un entrepreneur forestier pour leur apprendre l'utilité économique de la forêt, détaille Jean-Michel Serrano. Ils pourront assister au martelage ou au nettoyage des bois." "Les faire participer leur permettra de voir les enjeux et difficultés qu'on rencontre en gestion forestière aujourd'hui", ajoute Claire Ardilouze, technicienne à l'ONF qui continuera de s'occuper de cette parcelle.

Objectif : 1.000 écoles

"On a souhaité mettre en place un projet pédagogique, pour avoir une connaissance de la forêt, ce qui s'y passe, que les enfants se fassent eux-mêmes une opinion en la gérant, explique Michel Castan, président de l'Union régionale des communes forestières en Nouvelle-Aquitaine. Dans la forêt, on peut rechercher le calme, les champignons, faire de la randonnée ou de la chasse. _Il faut qu'ils prennent conscience de la dimension multifonctionnelle de la forêt_".

La Fédération des communes forestières veut donc développer ce programme auprès d'un millier d'écoles dans toute la France pour sensibiliser les élèves, notamment au vu des enjeux environnementaux. "Le changement climatique sera primordial dans cette nouvelle gestion, car on va peut-être se lancer dans de nouvelles plantations d'arbres, qui semblent mieux résister à la sécheresse, indique Jean-Michel Serrano. Suite au dernier rapport du Giec, on est dans l'urgence et il faut qu'on essaie de faire quelque chose".