Va-t-on payer l'eau plus cher quand elle devient une denrée rare?

L'eau potable va-t-elle nous coûter plus cher quand elle vient à manquer ?

C'est en tout cas ce que souhaite l'association des maires de l'Ardèche (AMF07). Son conseil d'administration a voté une motion en ce sens, rejoignant une requête similaire de la "Fédération Nationale des Collectivités concédantes et régies" pour que l'Etat autorise une tarification différenciée.

Les maires ardéchois (ceux des communes les plus touristiques surtout), souhaitent pouvoir modifier le prix de l'eau du robinet en fonction des saisons et du risque de pénurie.

Faire payer plus cher l'eau quand elle est la plus précieuse

C'est une mesure déjà appliquée dans quelques communes du sud Ardèche comme à Saint-Mélany, dans la vallée de la Drobie.

Le prix du mètre cube est multiplié par 3 pendant l'été, quand la population passe de 100 à 600 habitants.

Il passe d'un tarif entre 0,80 et 0,90 euros de mi-septembre à mi-juin, à 2,50 euros du 15 juin au 15 septembre.

"En été, la ressource est plus rare, avec une population beaucoup plus nombreuse. C'est faire payer plus cher quand on est plus nombreux", résume le maire de Saint-Mélany, Didier Piolat.

La motion signée par l'association des maires de l'Ardèche demande la légalisation de cette pratique qui n'est qu'une tolérance pour l'instant. Mais l'AMF07 va aussi plus loin en réclamant la possibilité de faire payer l'eau plus cher aux propriétaires de résidences secondaires qu'à ceux vivant dans leur résidence principale.

"Si un territoire est touristique, il est obligé de dimensionner les réseaux pour la pointe de l'été. Ca oblige à faire des réseaux qui coûtent très cher", explique Guillaume Bonin, maire de Valgorge et membre du conseil d'administration de l'AMF07. "La question, poursuit-il*, c'est comment faire pour que les gens qui vont consommer quelques dizaines de mètres cubes, car ils ne vont rester que dix jours dans leur maison de vacances, participent au financement ? Comment faire pour qu'ils contribuent à hauteur de la contrainte que cette situation exerce sur les gestionnaires ?*"

Pour l'instant, faire une tarification différente pour les habitations principales et secondaires n'est pas légal.

Faire attention à ses dépenses en eau et en euros

Chacune de ces mesures vise évidemment à inciter les habitants à consommer moins d'eau, particulièrement en période de sécheresse.

"Est-ce que ça vient des tarifs ou des actions de sensibilisation que nous menons, je l'ignore, mais les gens font de plus en plus attention à la ressource en eau", confie le maire de Saint-Mélany. Il faut dire que certains ont vu concrètement ce qu'était une rupture de l'alimentation en eau, l'an dernier. Pendant un mois, à l'été 2022, une des quatre sources de la commune était quasi à sec. "L'eau était coupée toute la journée à l'exception de 2 heures le matin et 3 le soir", rappelle Didier Piolat.

Plus d'investissements pour la distribution d'eau

Le maire de Valgorge lui, insiste sur un autre point important contenu dans la motion signée par le conseil d'administration des maires de l'Ardèche : que l'Etat donne les moyens aux agences de l'eau et régies d'entretenir les réseaux. "Il faut des investissements massifs dans les infrastructures, notamment pour éviter les fuites dans les canalisations" affirme Guillaume Bonin. 20% de l'eau est perdue en moyenne en France. "C'est plus en Ardèche".

La semaine dernière, une mission d'information du Sénat sur la gestion durable de l'eau préconisait "d'aller plus vite et plus fort" pour mettre en œuvre une politique de l'eau vraiment ambitieuse.