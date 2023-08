Vague artificielle de Canéjan : le député Frédéric Zgainski dénonce "une aberration"

GUILLAUME ARRIETA / WE_CREATIVE / WE_CREATIVE VIA AFP

Une nouvelle voix s'oppose au projet de surfpark de Canéjan, destiné à accueillir des surfeurs professionnels et amateurs. Le député (MoDem) de la 7e circonscription de la Gironde, Frédéric Zgainski, sur laquelle se trouve la commune, s'est dit, ce jeudi dans un communiqué, **"fermement opposé" à ce projet qu'il qualifie même d'"aberration". Le député girondin explique qu'il "salue" l'action en justice menée par plusieurs associations environnementales (Sepanso, France Nature Environnement, Surfrider), et un collectif d'habitants de Canéjan qui ont annoncé, le 31 juillet, saisir le tribunal administratif de Bordeaux.

Validé au mois de février par la mairie de Canéjan, ce surfpark doit s'installer sur une friche industrielle. Deux bassins de 19.000 mètres cubes d'eau, ce qui "équivaut à huit piscines olympiques", rappelle le député, sont en projet, pour accueillir jusqu'à 300 surfeurs par jour.

"À l'opposé des enjeux de sobriété"

Frédéric Zgainski évoque ainsi "un projet à l’opposé des enjeux de sobriété et de la nécessaire préservation de l’eau". "On ne peut pas demander aux agriculteurs de réduire leur consommation d’eau [...] et autoriser la construction d’un surfpark qui nécessite une consommation excessive d’eau", juge-t-il.

"On ne prend pas d'eau du robinet on récupère de l'eau des toitures. Cela va nous permettre de récupérer deux fois nécessaire à la consommation des bassins", se défendait en mai Nicolas Padois, l'un des porteurs du projets.

Au delà du projet en lui même, Frédéric Zgainski critique également l'inaction d'un service de l'État, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal). "Le projet aurait dû faire l’objet d’une alerte auprès du Ministère de la Transition Ecologique [...], une étude d’impact aurait pu et dû être décidée", regrette-t-il. Interrogé à ce sujet sur France Inter, le 1er août , le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, assurait que que "le ministère va évidemment regarder le sujet". Une pétition contre le surfpark rassemble, ce jeudi 3 août, 45 000 signatures.