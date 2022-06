Pic de chaleur à Paris : pour lutter contre la canicule, il faut planter plus d'arbres dans la ville

On attend une vague de chaleur à Paris. Les températures devraient atteindre 35 degrés ce vendredi et 40 degrés samedi. Marc Barra, écologue à l'Agence régionale de la biodiversité d'Ile-de-France était l'invité de France Bleu Paris à 8h15. Il explique comment on peut rafraîchir les villes.

On n'avait jamais eu aussi chaud à Paris depuis qu'on fait des relevés météos. Il devrait faire 35 degrés ce vendredi et 40 degrés samedi dans la capitale. C'est difficilement supportable surtout quand on habite au cœur des villes.

Marc Barra, écologue à l'Agence régionale de la biodiversité d'Ile-de-France était l'invité de France Bleu Paris à 8h15. Pour rafraîchir les villes, dit-il, il faut des arbres et de l'eau.

Les vagues de chaleur vont devenir plus fréquente

L'Ile-de-France se réchauffe au fil des ans, de "+2 degrés en moyenne" depuis les années 50, indique Marc Barra. Les vagues de chaleur vont devenir de plus en plus fréquentes et plus intenses selon les scientifiques.

En zone urbaine, cette chaleur est durement ressentie à cause de la "couleur des matériaux, la chaleur des véhicules, l'absence de végétation, c'est ce qu'on appelle l'îlot de chaleur urbain". La différence entre le milieu rural et le milieu urbain est de "6 à 10 degrés", indique l'écologue. On peut lutter et améliorer la vie des citadins. Plusieurs actions peuvent faire descendre les températures dans les villes.

Comment rafraîchir nos villes ?

Parmi les solutions pour qu'il fasse moins chaud dans les villes, il y a l'utilisation de matériaux clairs ou encore peindre les toits en blanc mais, pour Marc Barra, tout ça ne va pas résoudre le problème climatique.

Cela risque même de "l'empirer puisqu'on va continuer d'artificialiser, parce que l'empreinte carbone de ces dispositifs est conséquente aussi". L'écologue plaide plutôt pour "des stratégies de végétalisation massive des villes".

Selon Marc Barra, pour lutter contre la chaleur urbaine, il faut déminéraliser

Pour faire tomber les températures, il faut les "déminéraliser, désimperméabiliser". Il existe un outil qui identifie dans les communes des espaces qu'on pourrait désimperméabiliser, explique Marc Barra. Désimperméabiliser, cela veut dire retirer les éléments artificiels comme le bitume, le béton pour retrouver des sols de pleine terre.

Si techniquement, c'est facile à faire encore faut-il les repérer ce qui est plus compliqué, assure l'écologue. "Il faut ensuite mettre en place des techniques particulières pour retirer le bitume, pour régénérer les sols et ensuite pour replanter".

Les arbres du jardin du Palais Royal à Paris © Maxppp - Bruno Levesque

Les arbres et l'eau sont incontournables pour rafraichir les villes

La végétation la plus efficace pour rafraîchir les villes, c'est la végétation de pleine terre. "C'est l'arbre qui a besoin d'un sol vivant pour avoir de l'eau. On peut espérer jusqu'à 2 ou 3 degrés de rafraichissement au niveau des rues avec plus d'arbres d'alignement et une végétation plus dense. On peut espérer gagner 5 à 6 degrés avec des grands parcs urbains qui font 5 à 10 hectares. Ce rafraîchissement peut aller jusqu'à quelques centaines de mètres autour du parc", précise Marc Barra.

On oublie souvent de parler de l'eau, assure Marc Barra, mais il y a aussi des études scientifiques qui montrent que, près de l'eau "surtout quand les berges sont végétalisées, on va avoir des baisses de températures de quatre à cinq degrés".

L'écologue reconnaît qu'à Paris, il n'y a pas beaucoup de place pour planter des arbres car sous les dalles il y a le métro et le RER mais les villes autour de la capitale ont du potentiel pour renaturer, pour rouvrir les sols et planter de arbres, dit-il.

Déminéraliser les villes : un projet pas si utopique

Les villes se retrouvent face à un dilemme : d'un côté, il faut densifier pour limiter l'étalement urbain, de l'autre, il faut végétaliser. Pour l'écologue, "il ne faut pas urbaniser toutes les friches. Il faut en garder pour les transformer en espaces verts là où on en manque".

Si on s'en donne les moyens, on peut le faire, assure Marc Barra car végétaliser les villes permet non seulement de lutter contre la chaleur mais aussi contre les inondations, le ruissellement et la pollution.

Il y a déjà des villes qui ont commencé en rouvrant des rivières, en créant des parcs et pour Marc Barra, c'est bon signe.