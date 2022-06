Vague de chaleur précoce : les pompiers déjà en alerte

Avec la vague de chaleur et la forte sécheresse depuis déjà plusieurs mois dans le département des Bouches-du-Rhône, les incendies se multiplient ces derniers jours. Le préfet a donc décidé d'activé le dispositif de prévention des feux de forêt, dès ce jeudi 16 juin.

Il fait chaud, très chaud en Provence. Une vague de chaleur extrêmement précoce étouffe tout le Sud de la France. Les Bouches-du-Rhône font partie des 23 départements placé en alerte canicule par Météo France ce mercredi 15 juin. À cela il faut également ajouter la sécheresse, particulièrement forte depuis plusieurs mois dans le département. Conséquences : les incendies se multiplient depuis plusieurs jours. Le préfet des Bouches-du-Rhône a donc décidé d'activer le dispositif de prévention des feux de forêt à compter de ce jeudi 16 juin. Des vigies mais aussi des patrouilles de surveillance et d'intervention rapide seront déjà sur place pour réagir le plus rapidement possible en cas de départ de feux.

Ce dispositif en lien avec le conseil départemental est constitué des différents acteurs liés à la protection des forêts. En plus des pompiers et des marins-pompiers, l’ONF (Office national des forêts) et l’ADCCF (Association Départementale des Comités Communaux Feux de Forêt) font également partie du dispositif.