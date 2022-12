Vague de froid sur la Côte-d'Or : protégez vos compteurs d'eau !

Il fait froid, et il va faire encore plus froid ce weekend , alors attention à vos compteurs d'eau ! Odivea, le distributeur d'eau sur Dijon et plusieurs communes alentour nous conseille de les protéger

Pour éviter des désagréments (casse de canalisations, fuites, coupures d’eau…), il est conseillé de protéger son compteur en le calfeutrant avec des plaques de polystyrène. Des protections adaptées sont également vendues dans les magasins de bricolage. Autre solution : remplir un sac avec des chips de polystyrène et le poser sur le compteur. Il faut éviter les matériaux absorbant l’humidité comme la laine de verre et le papier, mais aussi les matériaux organiques comme la paille ou les feuilles qui risqueraient de geler le compteur

"Une casse est une brèche dans une canalisation générant une fuite d’eau visible ou non. Avec en moyenne 500 interventions par an dans la Métropole de Dijon, les casses font pleinement partie du quotidien des équipes Odivea. Si la grande majorité des interventions dure de 4 à 6 heures, certains facteurs influent sur la durée de réparation comme la profondeur, le diamètre de la canalisation, la localisation de la casse, les démarches administratives à réaliser au préalable, la sécurisation de la zone de travaux" explique le distributeur dans un communiqué.

"Pour tout compteur gelé, il faut en premier lieu couper l’eau afin d’éviter toute inondation au moment d’un dégel. L’utilisation d’une source de chaleur, un sèche-cheveux par exemple, permettra de débloquer la canalisation gelée. Il ne faut, en revanche, jamais utiliser de flamme. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.odive a.fr"

Pour toute question, le service clients Odivea est disponible, 24/24 et 7/7 au 0977 408 463 (appel non surtaxé).