Vagues de chaleurs : Paris renforce son dispositif de brumisateurs et d'ombrières pour cet été

Pour faire face aux vagues de chaleur et aux canicules qui vont s'abattre sur la capitale dans quelques semaines, la mairie de Paris a annoncé mardi 6 juin le renforcement de mesures qu'elle avait mises en place ces dernières années : la multiplication des ilots de fraicheur, des fontaines, des brumisateurs, des ombrières, des espaces végétalisés, et de la rénovation énergétique des bâtiments.

De la fraicheur

En plus des 1.200 fontaines déjà existantes dans Paris, la mairie proposera cet été 73 fontaines brumisantes dans les rues de la capitale, soit 40 en plus par rapport à l'été 2022. "Elles sont économes", promet Dan Lert, adjoint à la Transition écologique, "un demi verre d'eau par brumisation". Il y a aussi les brumisateurs, la mairie en compte 60 dans les parcs parisiens. Ils fonctionnent de juin à septembre.

Autre dispositif qui permet de s'accorder un instant de fraicheur, les ombrières permettent de "faire baisser la température d'environ 10 degrés", affirme Dan Lert. Il y en aura 24 supplémentaires cet été.

La mairie assure aussi avoir passé un accord avec 800 commerçants. Ces derniers s'engagent à "remplir la gourde des passants qui leur demanderont ce service". Tandis que fin juin, Pierre Rabadan, adjoint aux Sports et à la Seine, annoncera de nouveaux points de baignade dans la capitale.

Gagner quelques degrés à l'intérieur

Une quarantaine de bâtiments dits "sensibles" comme des bibliothèques, des crèches, des écoles, vont voir leur toit être repeint en blanc. C'est économique et simple à mettre en place, souligne l'équipe municipale qui a commencé cette pratique en 2017. La couleur blanche réfléchit la lumière et ne l'absorbe pas, contrairement aux couleurs foncées. C'est utilisé quand le toit ne peut pas être végétalisé ou être rénové. Cela permet de rafraichir en moyenne de "2°C - 3°C" l'intérieur du bâtiment, "et jusqu'à 6 degrés dans les pièces sous la toiture", avance Dan Lert.

Depuis l'année dernière, dans la capitale, il y a eu "5.000 logements sociaux rénovés avec des combles isolés, entièrement adaptées au réchauffement climatique", sans compter "2.000 logements dans le parc privatif", précise Jacques Baudrier. L'adjoint en charge de la Construction publique est aussi fier de rappeler que "la mairie de Paris est la seule grande collectivité de France d'avoir choisi des matériaux biosourcés qui emmagasinent beaucoup plus la chaleur que la laine de verre, la laine de roche ou le polystyrène."

"Désimperméabiliser" les sols

Du côté des espaces verts, "25.000 arbres ont été plantés entre novembre 2022 et avril 2023, 800 dans les rues", rappelle Christophe Najdovski. L'adjoint à la Végétalisation de l’espace public et des Espaces verts a pour objectif de "débitumer 100 hectares, soit quatre fois la superficie du parc des Buttes Chaumont".

La mairie a aussi 74 projets de création ou de rénovation d'espaces verts en cours cette année. Le but est de "désimperméabiliser les sols". L'équipe municipale prend l'exemple de la place Sarah Monod, où "450 m² de surface ont été désimperméabilisés" et où "80 arbres ont été plantés".

"Pas de pénuries d'eau cet été"

"Paris ne connaitra pas de pénurie d'eau. Ni cet été, ni dans un futur proche", assure Dan Lert, adjoint à la Transition écologique. Il n'empêche que si des restrictions d'usage sont appliquées cet été par la préfecture de la capitale, "l'arrosage des pelouses sera arrêté", prévient Christophe Najdovski. "L'arrosage des jeunes arbres" en revanche sera maintenue pour "garantir leur pérennité", avec des arrosages "le matin".

La mairie de Paris répète qu'elle a besoin de l'aide politique et financier du gouvernement pour réellement avancer dans la lutte contre le réchauffement climatique. Jeudi 8 juin, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu présentera lui aussi son plan "vagues de chaleur" avec "15 actions mises en place dès cet été".