Vaisselle réutilisable : 40 enseignes de restauration rapide promettent d'être dans les clous "d'ici fin juin"

Conviées à faire un point au ministère de la Transition écologique jeudi 27 avril pour présenter leur plan d'action sur la mise en place de la vaisselle réutilisable, une quarantaine d'enseigne de la restauration rapide et collective, ont présenté leur plan d'action, pour être en conformité d'ici fin juin 2023 avec la loi anti-gaspillage (Agec) . Cette obligation s'applique aux restaurants pouvant accueillir au moins 20 convives.

En janvier dernier, le gouvernement avait demandé "un plan d'action" sous 15 jours. Début février, dix enseignes parmi la quarantaine concernée, n'avaient toujours pas transmis de plan d'action : Compass Group, Restoria, 1001 Repas, Elior, Dupont Restauration, Starbucks, Domino's, Five Guys, McDonalds (Antilles) et Nabab Kebab.

Ce jeudi, il en restait deux : Nabab Kebab et Domino's, a précisé le ministère de la Transition écologique à l'AFP.

Amendes pour Nabab Kebab et Domino's

D'ailleurs ce sont ces deux enseignes qui ont été verbalisées lors de contrôles menés dans 16 restaurants, parmi les 40.000 établissements que compte la restauration rapide. Trois amendes (jusqu'à 7.500 euros) ont été dressées, deux à des Nabab Kebab et une à un point de vente Domino's. Huit rappels à la loi ont été effectués, précise le gouvernement dans un communiqué. Le ministère assure que les contrôles vont être renforcés et promet une nouvelle réunion avant la fin de l'année.

Les entreprises "devront publier (en ligne), d'ici fin mai, leurs plans d'action", précise Bérangère Couillard, secrétaire d'État chargée de l'Écologie, citée par le communiqué. Certaines de ces grandes enseignes ont défendu un délai nécessaire pour réaliser des travaux afin de laver cette vaisselle réutilisable. Seules quatre de ces entreprises spécialisées dans la restauration rapide ou collective disent respecter déjà la loi.

La mesure veut éviter la production de "200.000 tonnes de déchets par an". L'an dernier "20 milliards de contenants et couverts jetables ont été jetés" dans des points de restauration rapide en France, a déclaré Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, dans le communiqué.