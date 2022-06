Val d'Isère : on ne pourra pas skier sur le glacier du Pisaillas ni ce printemps, ni cet été

C'est inédit. A Val d'Isère, le glacier du Pisaillas, qui devait ouvrir ce samedi, reste finalement fermé pour tout l'été.

La décision a été prise mercredi par les communes de Val d'Isère et de Bonneval-sur-Arc. Le manque de neige rendait les conditions de ski trop dangereuses. Cette situation est dû à un hiver peu neigeux sur le glacier, et un mois de mai bien trop chaud. "On a eu un déficit de neige sur cette partie vraiment précise tout l'hiver. Le glacier a pris beaucoup de vent. Et le mois de mai a été historiquement chaud", explique Cédric Bonnevie, le directeur de la régie des pistes de Val d'Isère.

La commune s'attriste de cette situation, qui n'était encore jamais arrivée. "Ce glacier a toujours été ouvert. A une époque, il ouvrait même jusqu'à mi-août", raconte Patrick Martin, le maire de Val d'Isère. Selon ses chiffres, le glacier accueillait jusqu'à 700 personnes par jour l'année dernière.

Les premiers touchés sont les clubs, qui doivent donc aller s'entraîner ailleurs, et notamment le club des sports de Val d'Isère, habitué au glacier du Pisaillas. "On a été précautionneux, depuis début mai on guettait les conditions météo, donc on avait déjà des plans B. On a pris des options sur l'Italie car le glacier des Deux Alpes est déjà très rempli", détaille sa directrice Ingrid Jacquemod.

Face au réchauffement climatique et à la fonte des glaciers, les acteurs de la montagne n'ont pas d'autre choix que de s'adapter. Une des solutions envisagées par Val d'Isère est de prolonger la saison de ski au mois de mai, après la fermeture de la station fin avril, pour que les clubs puissent quand même s'entraîner quelques semaines.