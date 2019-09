Valence : 200 cyclistes défilent dans le centre-ville pour une vélorution

Valence, France

Une vélorution dans les rues du centre-ville de Valence ! C'est le nom donné à la manifestation de ce dimanche matin qui a réuni environ 200 cyclistes. Après un départ depuis la place monumentale, les manifestants se sont dirigés vers la préfecture de la Drôme.

Les manifestants avaient rendez-vous à 10h pour le départ de leur vélorution - Roulons en ville à vélo

Ils y ont déployé quelques banderoles pour réclamer plus de moyens pour les transports doux, des pistes cyclables continues et sécurisées. L'action était organisée par l'association Roulons en ville à vélo et visait aussi à convaincre les citoyens à utiliser le vélo plutôt que la voiture dans leurs déplacements. Elle voulait aussi montrer que les cyclistes s'engagent pour protéger le climat.

Après deux heures de déambulation, les manifestants ont partagé un pique-nique au parc des Trinitaires. Le week-end a été rythmé par différentes actions pour le climat partout en France et dans le monde.

à lire aussi PHOTOS - Des centaines de lycéens défilent dans la rue de Valence pour le climat