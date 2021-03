Valence : 400 personnes manifestent pour le climat

Toutes les générations étaient réunies cet après-midi à Valence pour la manifestation pour le climat. Environ 400 personnes ont défilé dans les rues pour demander une "vraie loi climat", déçus par le projet de loi "Climat et résilience" qui sera examiné à l'Assemblée nationale à partir de demain. Ce texte est le résultat de la convention citoyenne qu'avait convoquée Emmanuel Macron : 150 citoyens tirés au sort avaient fait 149 propositions pour le climat.

Les manifestants dénoncent une version édulcorée de la loi climat © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Objectif de cette convention : proposer des mesures pour atteindre une baisse d'au moins 40% des gaz à effet de serre d'ici 2030. L'Etat s'était engagé à reprendre les propositions des citoyens, mais les manifestants aujourd'hui dénoncent une version édulcorée de ce qui avait été préconisé par les citoyens de la convention.

Lucie Cugerone est ingénieure agronome et porte-parole de l'association ANV-COP21 Valence : "Le sentiment de trahison est d'autant plus important qu'il y a eu des mots forts qui ont été employés. Ils ont dit : on prendra vos propositions sans filtre, il n'y aura pas de joker. Mais quand on fait des promesses comme ça, il faut les tenir."

"Les dinosaures pensaient aussi qu'ils avaient le temps"

Sur la pancarte d'Ezechiel, 10 ans, on peut lire : "Les dinosaures pensaient aussi qu'ils avaient le temps." le jeune garçon explique : "Ils pensaient qu'ils n'allaient jamais mourir et puis finalement, si. Nous aussi, on pense qu'on ne va pas mourir mais _avec le réchauffement climatique et toute la pollution, on risque de mourir aussi_." Il se dit très inquiet pour l'avenir de la planète.

Ezechiel, avec son masque "I love earth" (j'aime la Terre) et sa pancarte © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Quelques mètres plus loin, Xavier, 70 ans, brandit le même panneau qu'Ezechiel. Ils ne se connaissent pas, plusieurs générations les séparent, mais ils partagent la même inquiétude : "Il y a eu un mouvement citoyen fantastique, on a essayé de donner la parole à des gens, ils ont beaucoup travaillé, ils sont plus qualifiés que les députés sur le problème et finalement, on a des incapables qui cassent quelque chose qui a été décidé par des gens qui ont pris le temps d'apprendre avant de donner leurs préconisations. Il faut revenir dessus !" s'emporte le septuagénaire. "Moi, je m'en fiche, j'ai 70 ans, je serai mort, mais mes enfants, que'est-ce que je leur laisse ? Cette loi climat, c'est une occasion manquée", se désole-t-il.

La manifestation dans les rues de Valence © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Les manifestants ont défilé dans les rues de Valence dans le calme. Au total, 400 associations avaient appelé à ce mouvement national.