Valence : le nouveau tracé de la ViaRhôna est désormais accessible

Un nouveau tronçon de la ViaRhôna a été inauguré ce mercredi à Valence. Il permet aux cyclistes et autres marcheurs de circuler plus facilement entre la Halle Jean-Bouin et le parc Jouvet avant de rejoindre le tracé actuel jusqu'à la halte fluviale.

Le nouveau tronçon de la ViaRhôna inauguré ce mercredi à Valence © Radio France - Valéry Lombardo La ViaRhôna prend forme à Valence. Un nouveau tronçon d'environ 1km500 a été inauguré ce mercredi et il est désormais accessible aux cyclistes mais aussi aux marcheurs qui sont près de 120.000 chaque année à emprunter cette voie douce qui relie les rives du lac Léman à celles de la Méditerranée. Les utilisateurs de deux-roues peuvent désormais circuler plus facilement et en toute sécurité de la rue Jean-Bouin à la rue Jacquet en passant par l'avenue Gambetta pour rejoindre le parc Jouvet où 4 mille mètres carré ont été isolés sur les 7 hectares que compte au total le poumon vert de la ville. Ce tracé est une première étape dans le projet de voie douce à Valence qui doit s'achever dans environ 18 mois.