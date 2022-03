Valence : plus de 500 personnes manifestent pour le climat

Des marches pour le climat et la justice sociale étaient organisées dans plusieurs villes de France ce samedi 12 mars. A Valence (Drôme), le cortège a réuni plus de 500 personnes.

Les marches pour le climat ont été nommées "Look Up", en référence au film "Don't look up" diffusé sur Netflix dans lequel une comète, visible à l'oeil nu, menace la Terre et les dirigeants en place appellent à ne pas regarder le ciel. Là, c'est tout le contraire. Les manifestants invitent tous les citoyens à regarder en face la réalité du réchauffement climatique.

Ils se sont rassemblés devant le kiosque Peynet à Valence avant de marcher vers l'hôtel de ville, au son d'une batucada. Ils s'inquiètent du peu de place que prend la question écologique dans le débat pour la prochaine élection présidentielle.