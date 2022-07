Valence : prière de fermer la porte quand vous mettez la climatisation

L'arrêté municipal est entré en vigueur ce jeudi matin. La Ville de Valence va envoyer un courrier aux commerçants. La police municipale faire des tournées pédagogiques, puis verbaliser dans un second temps si nécessaire. Mais l'objectif de cet arrêté n'est pas de mettre des PV mais de sensibiliser aux bonnes pratiques souligne Nicolas Daragon, le maire : "on vit une période de canicule, de sécheresse, de pénurie d'énergie et d'explosion des tarifs, la ressource en eau pose question...il est temps que chacun prenne ses responsabilités. Ce n'est pas possible de gaspiller autant d'énergie dans un contexte pareil."

Dans la rue piétonne Victor Hugo, de nombreux magasins ont la climatisation et la porte ouverte ce jeudi matin encore, notamment les enseignes nationales. Impossible de fermer la porte chez Jules : "on n'a pas de porte, on n'a qu'un rideau. Mais des travaux sont prévus. On fait pas à pas. On a déjà réduit la production de sacs puisqu'on les fait payer ou on propose des tote-bags. C'est un pas après l'autre." Chez Calzedonia, laisser la porte fermée n'est pas très commerçant : "ça oblige les gens à pousser la porte, et du coup il y a des gens qui ne rentrent pas parce que la porte est fermée." Même argument chez JDsport. Ces enseignes ont des directives nationales : "j'entends que ce n'est pas bon pour l'écologie, mais c'est comme ça chez nous." A côté, le magasin de vêtements La Petite Maro avoue ne pas toujours être exemplaire, parce que oui, la porte ouverte incite les clients à rentrer. Mais ce jeudi matin, porte fermée, la gérante constate "on a du monde quand même, donc c'est plutôt bon signe. Il va falloir encourager les gens à aller dans ce sens." Bref, il faut juste qu'on reprenne tous l'habitude d'ouvrir et fermer les portes.

Eteindre les vitrines entre minuit et 7h du matin

L'arrêté municipal interdit aussi aux commerçants d'éclairer les vitrines la nuit, entre minuit et 7h du matin. Sur ce point là, la Ville répond à une alerte de l'association Stop Nucléaire 26/07. L'association a fait un tour en centre ville de Valence une nuit, en juin, en pleine canicule. Une cinquantaine d'enseignes avaient laissé leurs vitrines allumées. Dominique Malvaud, membre de Stop Nucléaire 26/07, a fait une dénonciation au maire, au préfet et procureur : "les seuls magasins qui ne respectent pas la loi en la matière ce sont les magasins de grandes marques, les magasins de téléphonies, les banques, les agences immobilières, et les épiceries fines de luxe. Tous ceux qui peuvent se permettre manifestement de dépenser beaucoup d'argent la nuit en laissant éclairée leurs vitrines."

Là aussi, l'arrêté municipal vise à rappeler les règles, et pas à gêner les commerçants explique Nicolas Daragon : "oui il y a des horaires où ça vaut la peine de laisser éclairé pour que les passants repèrent ce qu'ils pourraient venir consommer. Mais après minuit, il y a très peu de monde. Il faut éteindre ces vitrines".

L'arrêté municipal entré en vigueur ce jeudi court jusqu'au 30 septembre. Stop Nucléaire va le contester. Le maire doit faire respecter la loi toute l'année souligne l'association.