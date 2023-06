Valence : "se soulever est vital" mobilisation de soutien aux Soulèvements de la Terre

Environ quatre-vingt-dix personnes se sont rassemblées devant la Préfecture de la Drôme à Valence ce mercredi 21 juin 2023, pour dénoncer la dissolution des Soulèvements de la Terre qui a été prononcée ce mercredi en Conseil des ministres. D'autres mobilisations se tiennent à Die et à Saint-Paul-le-Jeune en Ardèche. Plus de 130 rassemblements, dont un à Nantes, étaient annoncés ce soir en soutien au mouvement. Cette dissolution est vue comme une opération d'intimidation contre le mouvement social dans son ensemble par les manifestants.

Des citoyens mobilisés devant la Préfecture de la Drôme pour soutenir Les Soulèvements de la Terre. © Radio France - Lucile Auconie

Le mouvement s'est récemment mobilisé pour dénoncer le projet de "méga-bassine" jugé néfaste pour l'environnement à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Plus récemment, les militants se sont mobilisés contre la construction de la ligne TGV Lyon-Turin à La Chapelle en Savoie. Pour le Ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin qui justifie sur Twitter sa décision de dissoudre le collectif : "aucune cause ne justifie les agissements particulièrement nombreux et violents auxquels appelle et provoque ce groupement".

Les avocats des Soulèvements de la terre annoncent un recours.