Valence : un "permis de jardiner" pour végétaliser la ville

"Vous avez vu comme elle est belle cette rue ? Au printemps, tous les rosiers sont en fleurs et ça fait un peu comme une arcade au-dessus de la rue et c'est très esthétique !" s'enthousiasme René, qui travaille rue Saint James. C'est en partie ici qu'est née l'idée de végétaliser la ville avec l'aide des Valentinois. Il y a 5 ans, la mairie a aidé les habitants qui avaient déjà planté des rosiers, rue Saint James. Aujourd'hui, le "permis de jardiner" est lancé. Le principe est simple : les habitants intéressés peuvent envoyer leur projet de jardinage sur le site de la ville, et s'il est retenu, le service des espaces verts se chargera de fournir les plantes et les infrastructures nécessaires. A charge, ensuite, aux habitants, d'entretenir les plantes.

Les rosiers plantés par les habitants sur les façades de la rue Saint James © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

" Impliquer les habitants plutôt que tout faire à leur place, je trouve ça très bien !" continue René. La rue Bouffier, à quelques mètres de la rue Saint James, a aussi expérimenté le projet. Les habitants et commerçants entretiennent les plantes et les arbustes qui se trouvent dans de grandes jardinières. Isabelle possède une boutique dans la rue et elle fait partie de ceux qui prennent soin des plantes : "C'est assez rigolo, ça créé une vie de village, parce qu'on a toujours un petit œil sur le bac qui est en bas de notre immeuble ou en face de notre commerce pour voir s'il n'y a pas une mauvaise herbe qui est en train de s'installer... Et puis on attend les bourgeons !" sourit-elle.

S'approprier l'espace public

Si c'est bien les habitants qui sont en charge de l'entretien des plantes, la ville est présente au début pour aider à tout mettre en place, comme l'explique Laurent Monnet, adjoint au maire en charge du cadre de vie : "On va conseiller les habitants, parce qu'il est préférable de privilégier des plantes qui sont résistantes au climat, assez peu consommatrices en eau et dont les floraisons peuvent s'étaler tout au long de l'année."

Pour l'élu, le but est aussi que chacun se réapproprie l'espace public. "L'espace public c'est celui de chacun et de tous, il s'agit ici de se l'approprier et ainsi de participer à l'amélioration du cadre de vie. Et au delà de l'aspect verdissement et de l'amélioration de l'environnement, il y a aussi un objectif de créer et de favoriser les échanges entre voisins, pour récréer du lien social."

Toutes les informations ainsi que le formulaire à remplir pour soumettre sont projet sont sur le site de la ville de Valence.

Contact : 04 75 75 41 74 - dep_sev@mairie-valence.fr