Vallée de l'Agly : une trentaine de manifestants contre le projet de nouvelle ligne électrique aérienne

"On s'oppose au scénario de RTE de voie de transport d'électricité totalement aérienne alors qu'on peut envisager l'enfouissement de ce type de ligne." Pour Nicolas Raffy, directeur et vinificateur du Mas Amiel il est impensable de voir s'installer un second tracé de ligne haute tension dans la vallée de l'Agly. Ce samedi matin ils étaient trente manifestants réclamant l'enfouissement de la future ligne électrique. Ils demandent au préfet d'annuler sa déclaration d'utilité publique afin de stopper les travaux et de reprendre la réflexion avec RTE. Sans action venue de la préfecture le collectif annonce qu'il saisira le tribunal administratif de Montpellier.

"Enfouir coutera plus cher mais la ligne durera plus longtemps"

C'est l'argument avancé par le collectif SOS Agly : enfouir la ligne couterait certes plus cher que les 40 millions déjà annoncés par RTE, mais étude d'impact réalisée en 2021 par le gestionnaire de réseau à l'appui le collectif avance que la ligne électrique enfouie "a une longévité de 60 ans contre 40 en aérien".

Les manifestants se sont réunis devant le prochain pylône qui devra être changé pour un modèle plus grand au Mas Amiel. © Radio France - Anna Bonnemasou-Carrére

Aussi le collectif demande, avec le soutien accordé par Fabienne Bonet, présidente de la Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Orientales, un rendez-vous avec le préfet afin de lui demander d'annuler la déclaration d'utilité publique associée aux travaux déjà entamés par RTE, afin de stopper les chantiers et "de ramener autour de la table des réflexions le gestionnaire de réseau, les élus, les viticulteurs, les habitants de la vallée de l'Agly". Le collectif se donne jusqu'au 18 février date d'expiration du délai de recours devant une juridiction administrative.

La future ligne "gâche le paysage" selon les manifestants

S'ajoute à cela l'argument visuel " On est au sein du cru Maury au pied du château de Quéribus, un paysage extrêmement beau. Ce projet de ligne aérienne trace une croix au-dessus de nos vignes avec la ligne préexistante Nord-Sud. " assure Nicolas Raffy. "La vallée de l'Agly ce n'est pas la poubelle du département!" renchérit Stéphanie Bauer, présidente de l'association "Protégeons la Vallée de l'Aggly". Le projet de nouvelle ligne électrique aérienne reliant Baixas à Saint-Paul-de-Fenouillet via les communes de Calce, Estagel, Tautavel et Maury, nécessitera des pylônes de 36 mètres de haut contre 25 actuellement, ils soutiendraient six câbles au lieu de trois tous équipées de balises pour les oiseaux. "Inratables" selon leurs opposants.