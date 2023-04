Vallon-Pont-d'Arc interdit de délivrer de nouveaux permis de construire

L'été dernier l'alerte avait été chaude. Au coeur de la saison, au mois d'août, la préfecture demande à la commune de ne plus capter l'eau l'une des sources de la commune. L'eau du Tiourre doit retourner à l'Ardèche et ne plus être prélevée pour l'eau potable. La rivière Ardèche est au plus bas et si l'on veut que les canoës puissent continuer à descendre, il faut l'eau du Tiourre. Sans l'eau de cette source, les réservoirs de la commune baissent dangereusement : Vallon consomme plus d'eau qu'elle n'en capte. Les premières pluies qui arrivent un peu avant la mi-août viennent régler le problème. Vallon est autorisé à capter à nouveau l'eau du Tiourre.

ⓘ Publicité

En été la population de Vallon-Pont-d'Arc est multipliée par dix

Mais l'alerte a été sévère. Il faut dire que la population de Vallon passe de 2500 habitants en hiver à 25 000 en été. Et la consommation d'eau passe elle de 260 m3 par 24 heures en hiver à 2600 m3 par 24 heurs en été.

"On n 'a pas attendu la lettre du préfet pour s'intéresser au problème d'approvisionnement en eau" explique Guy Massot le maire de Vallon-Pont-d'Arc.

Les premières mesures pour l'été prochain

Pour l'été prochain, le maire va prendre des mesures d'urgence : la pression dans le réseau de distribution d'eau sera légèrement diminué. Ce qui devrait réduire la quantité d'eau et surtout limiter les pertes s'il y a des fuites. Le rendement du réseau d'eau de Vallon est plutôt bon avec 82%. Mais des fuites existent toujours. Les gros consommateurs, essentiellement les installations touristiques comme les campings seront équipés de compteur de télé-relève. Ce qui leur permettra en temps réel de détecter toute anomalie. Enfin la mairie multiplie la communication auprès des gérants de campings afin qu'ils sensibilisent leurs clients.

Des mesures à plus long terme

Il faut pourtant penser à l'avenir et sécuriser la ressource en eau. ce n'est qu'à cette conditions que le préfet lèvera son interdiction de construire de nouveaux bâtiments qui consomment de l'eau. Son interdiction a été levée à Jaujac par exemple. La commune mène plusieurs études pour raccorder son réseau d'eau à celui de Bourg-Saint-Andéol ou à celui de Barjac, 13 kilomètres plus au sud dans le Gard.