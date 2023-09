Vandœuvre-lès-Nancy, labellisée 4 fleurs au concours des villes et villages fleuris

Bois-Colombes dans les Hauts-de-Seine, Coglès en Ille-et-Vilaine, Crépy-en-Valois dans l'Oise... et Vandœuvre-lès-Nancy en Meurthe-et-Moselle : voilà les quatre nouvelles communes labellisées 4 fleurs dans le palmarès 2023 du concours des Villes et Villages Fleuris publié ce jeudi 21 septembre.

Le Conseil national des Villes et Villages fleuris indique que "la 4e fleur récompense les communes engagées dans une démarche globale de valorisation paysagère et environnementale. Elle tient notamment compte des aménagements réalisés pour développer la nature en ville et préserver les espaces naturels, la biodiversité ainsi que la ressource en eau".

Vandoeuvre compte au total plus de 200 ha d'espaces verts et naturels, soit environ 20% de sa surface.

Une autre commune lorraine se distingue dans ce palmarès : Rollainville, village vosgien de 319 habitants. Il obtient le prix national de la démarche citoyenne qui met en lumière "un respect de l’environnement (zéro phyto, récupération des eaux de pluie…) et une sensibilisation des habitants". Plus de 300 arbustes, 100 rosiers et 2 500 plantes embellissent la commune labellisée 4 fleurs depuis 1997.