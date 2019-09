Vannes : les enfants des crèches mangent bio et local

En 2018, la ville de Vannes a créé une régie municipale de maraîchage bio. Celle ci produit fruits et légumes depuis quelques mois. Un emploi de maraîcher municipal a été créé. L'activité sera progressivement développée et vise le label "Agriculture biologique".

Vannes, Morbihan, France

Vannes est une des premières villes en France à mettre en place une régie municipale de maraîchage "bio". La régie produit fruits et légumes pour les crèches. 170 repas du midi et 170 goûters sont pour le moment préparés quotidiennement avec les fruits et légumes qui poussent à seulement quelques kilomètres.

Les premières récoltes ont eu lieu cet été © Radio France - François Rivaud

C'est Franck, le "maraîcher municipal" qui règne sur le secteur dédié aux différentes productions. Au départ, on lui demande de faire pousser de la rhubarbe, des fraises et des courges. Puis il produit cet été des poivrons, des aubergines, des haricots verts, des tomates ou encore des melons. "Une très bonne année pour les melons. J'ai produit près d'une tonne" précise Franck. Et avec l'hiver qui s'annonce, la production sera un peu ralentie, puisque dans ce cas on ne parle que de produits de saison. Mais il y aura des choux, choux fleur et choux de Bruxelles ou encore des poireaux et des betteraves.

Franck, le maraîcher bio de la ville de Vannes © Radio France - François Rivaud

Du côté des crèches on se sert des différents produits pour faire de la pédagogie et montrer aux enfants les fruits et légumes avant de les préparer.

"Le goût est évidemment bien meilleur", dit Bérangère Picard, directrice d'une des crèches de la ville.

A terme, la ville de Vannes souhaite développer sa production et passer de 3 000 mètres carrés cultivés aujourd'hui à 1 hectare avec une serre. Vannes espère aussi obtenir le label "Agriculture biologique".