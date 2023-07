Var : à la recherche des tortues sur les plages de Fréjus

Il faut se lever très tôt pour arriver sur la plage à l'aube. Là, des bénévoles sont chargés de patrouiller tout l'été. Ils scrutent le sable, à la recherche de traces "ça ressemble à des traces de pneus, comme si un camion avait remonté verticalement toute la plage", explique Sidonie Catteau, cheffe de projet tortue marine pour l'association Marineland et coordinatrice du Réseau tortue marine Méditerranée française dans le Var et les Alpes-Maritimes.

Cette surveillance quotidienne, c'est une première à Fréjus, tout comme l'utilisation d'un drone : "Cela permet de couvrir un trait de côté beaucoup plus rapidement et de manière très efficace. En un coup d'œil on voit toute la plage. Là, avec la lumière rasante du petit matin, ça fait ressortir toutes les traces dans le sable", explique Stéphane Jamme, pilote de drone bénévole à l'association et photographe sous-marin.

Stéphane Jamme récupère son drone, qui atterrit © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

L'écran du drone permet de visualiser toute la plage en un coup d'œil © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Aucune tortue ni trace n'est découverte ce jour là, mais les tortues caouanne, luth et verte sont de plus en plus nombreuses à choisir nos plages pour pondre. Cela s'explique en partie par le changement climatique : les courants plus chauds qui les emmène chez nous, où elles se reproduisent ; mais ce n'est pas la seule explication : "Dans l'évolution de l'espèce, il va y avoir des disparitions naturelles de sites de pontes et l'apparition de nouveaux sites. On parle de 'recrutements'. Alors peut-être qu'on est en phase de recrutement, et que les côtes méditerranéennes françaises pourraient devenir des sites de pontes", explique Sidonie Catteau. C'est déjà le cas en Italie et en Espagne.

Les nids comptent en moyenne entre 70 et 110 œufs, il faut compter environ 55 jours d'incubation, avant l'éclosion des œufs et la course des petites tortues vers la mer, en général tôt le matin ou dans la nuit. Cette année, deux nids de tortues ont été repérés sur les côtes méditerranéennes françaises : l'un à Villeneuve-Loubet, dans les Alpes-Maritimes et l'autre à Marseillan dans l'Hérault.

Règles de bonne conduite

Si vous rencontrez une tortue venue pondre sur le sable, il faut observer quelques règles de bonnes conduites : garder ses distances, ne pas faire de geste brusque ou de bruit, ne pas éclairer la tortue si c'est la nuit, et donner le signalement. "Cela peut se faire auprès des pompiers ou de la police municipale, qui ensuite, déclenchent le réseau. Nous, on va mettre en place la procédure pour s'assurer que le développement du nid se passe dans les meilleures conditions possibles et surtout sans interaction particulière", explique Sidonie Catteau. Des barrières sont notamment disposées autour du nid pour éviter qu'il y ait trop de passage dessus.

L'objectif de ces observations, outre la protection des tortues, est d'étudier le comportement de ces animaux pour savoir si la côte méditerranéenne française est favorable à leur développement.