Varades : un bras de la Loire est quasiment à sec à cause de la sécheresse

Avec la chaleur, la Loire s'assèche. Dans l'un des bras situé entre Varades et Saint-Florent-le-Vieil, entre la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire, on peut même la traverser à pied.

Entre Varades et Saint-Florent-le-Vieil ce jeudi, on peut traverser la Loire à pied

A certains endroits, on peut désormais traverser la Loire à pied. La sécheresse se généralise et touche aussi nos fleuves, tant et si bien que des bras de la Loire sont quasiment à sec et que l'eau ne s'écoule plus. Dans celui situé au nord de l'île Mocquard, entre Saint-Florent-le-Vieil dans le Maine-et-Loire et Varades en Loire-Atlantique, les bateaux sont échoués sur le sable et la navigation est impraticable.

Le niveau de la Loire a atteint -2,85 mètres à Saint-Florent-le-Vieil © Radio France - Léonie Cornet

Un paysage désertique dans lequel certains riverains s'aventurent ce jeudi. "D'habitude, je traverse en bateau, mais là je n'ai plus de bateau vu qu'il n'y a plus d'eau, confie Régine, qui habite sur l'île Mocquard. Le bateau est devenu inutile, alors nous chaussons nos chaussures et traversons à pied. On est vraiment au cœur du dérèglement climatique."

Les pêcheurs premiers concernés

Une sécheresse qui touche aussi les pêcheurs amateurs, comme Didier. "Ca me fait beaucoup de peine. C'est une année triste parce que nous avons vu le fleuve se vider et le bras s'assécher. Là où on se baignait, naviguait et pêchait, il n'y a plus que du sable maintenant."

Les habitants de l'île Mocquard n'ont plus à prendre le bateau pour rejoindre Varades ce jeudi © Radio France - Léonie Cornet

La famille de Yannick pêche ici depuis dix générations. Il a pu constater les évolutions du fleuve, les crues comme les décrues. "En 1949, la Loire s'écoulait à 50 mètres cubes par seconde, c'était donc encore plus préoccupant car là elle s'écoule à 95 mètres cubes par seconde. Cela veut dire que la Loire peut théoriquement encore descendre."

Elle peut encore descendre, mais l'autre bras de la Loire, au sud de l'île Mocquard, est pour le moment préservé de la sécheresse. La préfecture annonce que la Loire passe en alerte renforcée pour préserver les ressources en eau potable.