Vassieux-en-Vercors : après la neige, le maire réunit ses administrés pour améliorer la gestion de crise

Vassieux-en-Vercors, France

Comment faire pour ne pas revivre la galère de ces derniers jours en Drôme Ardèche après les fortes chutes de neige ? Le maire de Vassieux-en-Vercors a tenu à revenir sur les événements avec ses administrés ce jeudi soir, une semaine tout juste après les intempéries, pour savoir notamment ce qui aurait pu être mieux géré.

Une réunion publique était organisée dans la salle des fêtes de la commune. Sur les 330 habitants que compte Vassieux, une vingtaine seulement étaient présents, mais il faut dire que ce n'est pas encore évident de communiquer dans le village. "On n'a ni portable, ni fixe, ni internet, ni rien", résume Marie-France.

Le maire de Vassieux-en-Vercors, Thomas Ottenheimer. © Radio France - Adèle Bossard

L'une des problématiques soulevées par le maire en début de réunion, c'est justement la communication : "Dans ce qui n'a pas fonctionné : on n'avait aucun contact avec les communes voisines et aucun contact avec Véolia, Enedis ou les services de l'État avant samedi soir", détaille au micro le maire, Thomas Ottenheimer, qui tient aussi à saluer la solidarité spontanée qui s'est installée entre les Vassivains. "Toutes les personnes fragiles de la commune ont été visitées au moins par un voisin, un pompier, un policier municipal ou un maire pendant cette période".

ÉCOUTEZ - "Le point majeur, c'est le problème de téléphonie", selon le maire de Vassieux-en-Vercors. Copier

Le village, qui est à plus de 1 000 mètres d'altitude, est pourtant habitué à la neige. Mais cette fois, il n'y a eu ni électricité, ni eau, ni téléphone pendant plusieurs jours. Et parmi les participants de la réunion, Sylvie estime par exemple qu'elle n'a pas été suffisamment informée : "Ce qui serait important, c'est qu'on ait des informations. S'ils nous avaient dit que, vu l'ampleur du désastre, l'électricité ne serait pas rétablie avant le lundi ou le mardi, on aurait pris nos dispositions en fonction. Mais là, à chaque fois, on nous disait demain, puis encore demain..."

Sylvie et les autres habitants présents sont bien conscients que tout ne dépend pas de la commune. Mais le maire reste très souvent le premier interlocuteur. "Il parait que 50% des maires de France qui n'envisagent pas de se représenter aux élections [municipales] du mois de mars. Je pense que dans la Drôme, après ce qu'on a vécu, il est possible que le taux soit encore plus élevé", ironise Thomas Ottenheimer, qui ne ne se décourage pas pour autant. Il a déjà pris rendez-vous avec la sous-préfète pour établir un plan d'action si la même situation venait à se reproduire.