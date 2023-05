Vaucluse : la ville de Piolenc change ses plantes pour économiser de l'eau

Il y avait beaucoup de "suspensions", de pots suspendus en l'air, avec des fleurs annuelles et très peu résistantes aux chaleurs. "Tout a cramé l'été dernier" raconte Mathieu agent technique de la ville de Piolenc. Avec l'interdiction d'arroser les plantes n'ont pas survécu... Résultat, le long de la Nationale 7 les grands pots jaunes sont restés vides depuis.

Les nouvelles fleurs résistantes de Piolenc © Radio France - Ulysse Le Toquin

Alors la mairie et ses services techniques ont décidé de tout changer : finies les suspensions et les pots de fleurs remplis de cailloux. Désormais moins de pots, mais chaque pot et chaque jardinière sont munis de petits réservoirs d'eau. Et à l'intérieur des plantes beaucoup plus résistantes aux sécheresses et aux chaleurs : beaucoup de sauge mais aussi des petits aloé et autres plantes habituées à pousser dans les roches.

Le maire de Piolenc opère aussi des changements à d'autres niveaux : le stade de foot municipal n'est arrosé que 2 fois par semaine et un tiers des bornes incendies de la commune sont alimentées par de l'eau du Rhône.