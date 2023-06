Vaujany : le barrage de Grand'Maison est crucial pour l'avenir énergétique français

Quel avenir pour l'hydroélectricité en France ? Ce lundi 26 juin, Agnès Pannier Runacher, la ministre de la transition énergétique, était en Isère pour visiter le barrage de Grand'Maison et sa centrale hydroélectrique à Vaujany. Alors que nos besoin en électricité vont croître et qu'il faudra de moins en moins compter sur les énergies fossiles, l'énergie bas carbone, disponible immédiatement et facilement pilotable que le site produit est cruciale pour atteindre l'indépendance énergétique française.

ⓘ Publicité

La retenue d'eau sur le barrage de Grand'Maison à Vaujnay (Isère). © Radio France - Louise Buyens

Le barrage de Grand'Maison est situé à 1700 mètres d'altitude. © Radio France - Louise Buyens

Une centrale hors-norme et surpuissante

Le barrage de Grand'Maison est un mastodonte de pierre, perché à 1700 mètres d'altitude, au milieu des montagnes. Son réservoir est immense et sa centrale hydroélectrique est la plus puissante de France. Elle est capable de monter à 1800 MWh en cinq minutes, soit l’équivalent de la production de deux réacteurs nucléaires ou de la consommation de Lyon, Grenoble et Chambéry réunis.

Grâce à cette centrale hors-norme, l'Isère est le deuxième plus gros pourvoyeur d'hydroélectricité en France après la Savoie et EDF entend continuer à développer cette énergie bas carbone. Une ambition partagée par la ministre de la transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, "Il faut plus investir dans l'hydraulique, c'est clair !" Et cela passe notamment par "l'optimisation des usines existantes et faire en sorte de faire les investissements nécessaires pour augmenter leur puissances et regarder des potentielles installations complémentaires", détaille la ministre.

La ministre de la transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, estime qu'il faut "plus investir dans l'hydroélétricité". © Radio France - Louise Buyens

Justement, la centrale de Vaujany peut produire davantage, explique Emmanuelle Verger, la directrice d'EDF Hydro : "Nous avons des projets pour développer la capacité actuelle du parc d'EDF qui est actuellement de 20 GW. Nous pourrions l'augmenter de 2 GW supplémentaires à l'horizon 2035 mais ce n'est pas l'intégralité du potentiel", prévient-elle.

Des freins juridiques au développement

Cependant, augmenter la production pose des problèmes juridiques puisque décider aujourd'hui d'un investissement qui n'était pas prévu au moment de la construction d'une centrale hydroélectrique déclenche une résiliation de la concession. EDF Hydro a tenu à sensibiliser la ministre de la transition énergétique sur ce point.

Reste la question du financement public et d'un potentiel calendrier pour des travaux. Le détail sera dévoilée dans le projet de loi de planification énergétique qui doit être présenté par Agnès Pannier-Runacher au parlement l'automne prochain.