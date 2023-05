Végétalisation des cours d'école : la ville de Tours sert d'exemple à d'autres communes

Ils viennent de Chambray-lès-Tours, de Luynes ou de Saint-Pierre-des-Corps. Et parfois, de plus loin. De La Flèche ou de La Rochelle. Les élus et les agents municipaux d'une dizaine de communes se sont rendus à Tours, ce mercredi 10 mai, pour voir comment la municipalité met en place l'opération "Récré en herbe", qui consiste à végétaliser les cours d'école.

Cette politique engagée depuis le début du mandat du maire écologiste, Emmanuel Denis, a commencé à l'école Saint-Exupéry de Tours-Nord, en 2021. C'est d'ailleurs là que la petite troupe s'est rendue pour la première étape de ces visites orchestrées par la cheffe de projet "Récré en herbe", Laurence Chapacou. Elle s'arrête sur chaque détail : le choix des végétaux en concertation avec les élèves et les enseignants, la durée des travaux et, bien entendu, le coût. "Pour déminéraliser une cour d'école et y remettre de la verdure, il faut compter entre 100 et 120 euros le mètre carré."

Plusieurs visites ont été organisées pour que les communes puissent voir ce qui a été réalisé à Tours. © Radio France - Adrien Bossard

Le but n'est pas d'enlever tout le bitume, mais de réduire sa surface. "Grosso-modo, sur les 10 écoles que l'on a déjà pu toucher avec ce dispositif, on passe de 80% à 50% de bitume", précise Laurence Chapacou. Un argument qui fait mouche auprès de Paul Tulasne, adjoint au maire de Savigny-en-Véron, dans le Chinonais. "Forcément, c'est inspirant. On vient voir ce qui se fait chez les voisins, on va faire un tri et savoir ce qu'on peut adapter chez nous. Là, aujourd'hui, nous avons 100% de goudron dans la cour de notre école avec des jeux dessinés au sol. On veut en faire quelque chose de plus ombragé, de plus vert. On a aussi consulté les enseignants, les élus, les enfants et voilà ce qui ressort. Qu'on soit en ville ou en campagne, on a les mêmes besoins, les mêmes envies."

"Les enfants sont les plus vulnérables, avec les personnes âgées, face au réchauffement climatique"

À Savigny-en-Véron, les travaux devraient commencer en 2024. Maintenant, il faut trouver les financements. Peut-être que l'État mettra la main à la poche, car Emmanuel Macron a annoncé en avril vouloir un grand plan "pour végétaliser les cours d'école". Il serait temps, selon Bestabée Haas, l'adjointe en charge de la biodiversité à la ville de Tours. "En même temps, qui aurait pu prédire la crise climatique ? ironise-t-elle en référence à l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron, en janvier. Boutade à part, il est clair que les enfants sont les plus vulnérables, avec les personnes âgées, face au réchauffement climatique. Il faut savoir que le bitume peut monter jusqu'à 70 degrés. Il faut donc qu'on réponde vraiment à cette urgence pour créer des îlots de fraîcheur."

Chaque année, deux écoles tourangelles entrent dans le dispositif "Récré en herbe". En 2023, c'est au tour de Jules Verne et de Paul-Bert.