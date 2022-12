Véhicules et cheminées "ouvertes" toujours au cœur des plans de protection de l'atmosphère 2022-2027

La Préfecture de l'Isère a signé le 16 décembre 2022 l'arrêté qui fixe le PPA, Plan de protection de l'atmosphère "Grenoble Alpes Dauphiné" pour les 5 années qui viennent. C'est un document qui contient à la fois un bilan des 2 plans précédents et qui trace les pistes pour améliorer encore la qualité de l'air. Une déclaration d'intentions forte qui engage jusqu'en 2027 la Métropole de Grenoble et 7 communautés de communes et d'agglomération (cf périmètres ci-dessous). Parallèlement le PPA de l'agglomération lyonnaise, signé lui fin novembre, engage aussi les secteurs de Vienne-Condrieu et de la Capi. Leurs objectifs sont les mêmes et les moyens diffèrent peu.

ZFE à Grenoble et Lyon : quels déplacement pour les voisins ?

C'est le cas par exemple des ZFE, zones à faibles émissions, qui vont se mettre en place progressivement pour les véhicules individuels tant dans le cœur de la capitale régionale que sur 13 communes du cœur de la métropole grenobloise. Si le sujet des aides à l'achat de véhicules "propres" ou moins polluant a déjà avancé pour les personnes qui vivent ou travaillent dans ces zones, il reste la question de celles et ceux qui s'y rendent occasionnellement, pour le cinéma, le théâtre, une rencontre sportive ou aller chercher de la famille à la gare. Aides ou dérogation ? C'est une des questions.

Les chauffages non performants interdits d'usages ?

Une autre dimension, communes, des deux plans, susceptible de beaucoup affecter les particuliers, concerne les systèmes de chauffages et particulièrement les cheminées à foyers ouverts et autres vieilles chaudières, très émettrices de particules fines. Dans les deux cas une interdiction totale d'installation de systèmes de chauffages au bois non performants sera mise en route début 2023 et l'objectif 2027 est de progresser également vers une interdiction de l'utilisation même de ces chauffages.

L'industrie et l'agriculture aussi concernées

Au-delà des voitures et des cheminées, les PPA listes chacun plusieurs dizaines d'actions qui visent aussi l'agriculture et les émissions d'ammoniac issues des lisiers. L'industrie a aussi son volet afin de réduire les émissions polluantes. C'est d'ailleurs une des raisons de l'intégration du sillon rhodanien isérois dans le PPA de l'agglomération lyonnaise.

Grenoble n'est plus une ville polluée !

Quant à la question de l'efficacité de ces plans, qui engagent collectivités locales et état, il suffit, selon la préfecture de l'Isère, de jauger les progrès déjà fait. C'est ainsi que Grenoble "est sortie du rouge" souligne le préfet de l'Isère Laurent Prevost. "Grenoble était une des agglomérations qui contribuait au fait que l'Etat a été condamné à verser des astreintes par les juridictions administratives. Aujourd'hui et pour la troisième année consécutive on est repassé en dessous des seuils, en particulier sur les particules fines et sur les NOx. Et donc Grenoble sort du contentieux français, probablement aussi du contentieux européen. Pour autant, est ce qu'il faut s'arrêter là ? Non. On sait qu'il y a encore des décès supplémentaires qui sont liés à la pollution de l'atmosphère." Ce qui est sûr c'est que les territoires couverts par ces plans augmentent. Ainsi les 36 communes de la communauté de communes des Vals du Dauphiné, autour de La Tour du Pin et des Abrets-en-Dauphiné, sont désormais toutes dans le PPA grenoblois, contre 1 seule auparavant. Le périmètre recouvre aussi cette fois 50 communes de la communauté de communes Bièvre Isère contre 40 auparavant.

Périmètre et mesures du PPA "Grenoble Alpes Dauphiné 2022-2027"

Le périmètre du PPA Grenoble Alpes Dauphiné - Préfecture de l'Isère

Les actions 2022-2027 du plan Grenoble Alpes Dauphiné 1/3 - Préfecture Isère

Les actions 2022-2027 du pan Grenoble Alpes Dauphiné 2/3 - Préfecture de l'Isère

Les actions 2022-2027 du pan Grenoble Alpes Dauphiné 3/3 © Radio France - Préfecture de l'Isère

Périmètre et mesures du PPA "Agglomération lyonnaise 2022-2027"

Le périmètre du plan de protection de l'atmosphère de l'agglomération lyonnaise - Préfecture du Rhône

Les actions du PPA de la métropole lyonnaise 2022-2027 1/3 - Préfecture du Rhône

Les actions du PPA de la métropole lyonnaise 2022-2027 2/3 - Préfecture du Rhône