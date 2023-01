Vendée : attention aux galères portugaises !

Le littoral de Vendée a vu s'échouer, ces derniers jours, des milliers de galères portugaises. Ces physalies de couleur bleu sont magnifiques mais elles peuvent provoquer de graves brulures si on les touche. La Communauté de communes de Vendée Grand Littoral met en garde les promeneurs. "Elles restent dangereuses même mortes. Toucher des physalies peut provoquer des paralysies respiratoires et cardiaques chez l'homme et chez l'animal" explique Guillaume Eveillard, responsable biologique d'Aquarium La-Rochelle.

Des animaux carnivores

Les galères portugaises vivent habituellement plus au Sud. Contrairement à leur apparence, les galères portugaises ( Physalia physalis ) ne sont pas des méduses. Ce sont des siphonophores. leurs longs tentacules sécrètent un poison qui paralyse leurs proies, Elles se nourrissent de petits poissons, de crustacés, et de plancton.