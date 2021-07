Vendée : des associations sur les plages pour sensibiliser au respect de la laisse de mer

Il faut préserver la laisser de mer, ne pas ramasser ces déchets et algues que la mer déposent sur les plages. C’est le message d’associations de protection de l’environnement auprès des vacanciers. Cette campagne de sensibilisation a commencé ce jeudi sur la cote sauvage des Sables d'Olonne.

La laisse, qu'est-ce… Jolie formule trouvée par l'association France Nature Environnement, en Vendée. Avec deux autres associations, elle a lancé hier sur la côte sauvage des Sables d'Olonne une série d'animations sur les plages du département. Le but est d’expliquer aux vacanciers l'importance écologique de la laisse de mer, ces déchets que la mer dépose à chaque marée haute.

Indispensables à la création et à la protection des dunes

Coquillages, débris de crustacés, os de seiche, morceaux de bois, aussi. Et puis des algues, qui pourrissent tranquillement…C'est en fait un véritable trésor, et il ne faut pas les ramasser. C'est le message que veut faire passer Nicole Barot, de l'association pour la protection de la nature aux Pays des Olonnes (APNO) : « c’est du garde-manger pour tout un ensemble d’animaux. De plus, ces algues mortes vont se décomposer sur place en libérant ce qu’on peut appeler de l’engrais. C’est pour les premières plantes qui vont pousser en haut de plage. Ces plantes pionnières sont indispensables à la construction de la dune, parce qu’elles bloquent le sable ».

La laisse de mer expliquée aux enfants © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Alors, les bénévoles vont à la rencontre des familles, pour sensibiliser parents en enfants. Cette laisse de mer, il ne faut surtout pas y toucher, y compris les petits morceaux de plastique qu'on y trouve. Certains oiseaux, comme le gravelot à collier interrompu s'en servent comme repères, pour savoir où ils ont enfoui leur œufs dans le sable…